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¿Cómo se llamará la bebé Juliana Calderón y qué significa su nombre?

Este es el significado del nombre que Juliana Calderón eligió para su bebé.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
bebe de juliana calderon
Juliana Calderón tendrá una niña/Canal RCN

La empresaria Juliana Calderón, hermana de la influenciadora Yina Calderón, tendrá una niña y se confirmó el nombre que le pondrá a su bebé.

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¿Qué nombre eligió Juliana Calderón para su bebé?

La joven reveló a sus miles de fanáticos que tenía dos nombres en mente para ponerle a su bebé en caso de que fuera mujer, detallando que no tenía opciones para niño.

juliana calderon en su avanzado embarazo

Según confesó a sus seguidores en sus redes sociales tenía como opciones 'Dulce María' y 'Guadalupe', debido a lo devota que es a la Virgen, por lo que, fueron las dos opciones que tenía en consideración.

Su hermana Claudia Calderón, dio a conocer, que finalmente Juliana Calderón eligió ponerle 'Dulce María'.

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¿Qué significa Dulce María, el nombre de la bebé de Juliana Calderón?

El significado de los nombres de los bebés de las figuras públicas suelen llamar la atención de sus fanáticos.

nombre de la bebe de juliana calderon

En este caso Dulce significa "agradable", "amable" o "tierna" y María "amada", "la elegida" o "excelsa".

Una vez se combinan las dos se logra un resultado como "La amada y agradable", "mujer de carácter amable y bondadosa".

Además, de hacer referencia a la Virgen María, por quien Juliana Calderón optó por llamarla así.
De acuerdo con la inteligencia artificial de Chat GPT quienes se llaman Dulce María suelen ser muy afectuosas.

"Son personas amables, cariñosas y empáticas, que suelen preocuparse por el bienestar de los demás y valora profundamente a su familia y amistades. También se le atribuyen cualidades como la sensibilidad, la creatividad y la fortaleza para defender sus principios cuando la situación lo requiere", señaló.

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Por ahora, Juliana Calderón sigue dando algunos detalles de su avanzado embarazo, dando a conocer cómo está viviendo esta etapa de su vida.

Asimismo, se dio a conocer la identidad del padre de su bebé, Deimer Ordóñez Rojas, el cual mantenía en total secreto luego de la polémica que surgió alrededor de su embarazo tras anunciar dicha noticia poco después del fallecimiento de su expareja Juan Manuel Rodríguez, quien falleció en el trágico accidente aéreo con el cantante Yeison Jiménez.

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