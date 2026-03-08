Hermana de Yina Calderón recibió advertencia antes de destruir la decoración de la revelación de género

La revelación de género del bebé de Juliana Calderón, realizada el pasado domingo 2 de agosto, tuvo un momento inesperado que quedó registrado durante una transmisión en vivo de Yina Calderón en TikTok.

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¿Cuál fue la advertencia que Claudia Calderón recibió en la revelación de género de Juliana?

La revelación de género del bebé de Juliana Calderón, realizada el pasado domingo 2 de agosto, terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales, luego de que un inesperado momento protagonizado por Claudia Calderón quedara registrado durante una transmisión en vivo de Yina Calderón en TikTok.

Hermana de Juliana Calderón reaccionó de mala manera en revelación género del bebé. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Poco antes de que se anunciara el género del bebé de Juliana, Yina evidenció su preocupación por la actitud de su hermana Claudia y le hizo un llamado para que se calmara. "Claudia, usted está muy borracha, no se le vaya a tirar la vuelta a la china, cálmese", le dijo frente a los espectadores del en vivo.

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Minutos después, pese a que Yina le pidió una cerveza, volvió a intervenir, pidiéndole que no siguiera consumiendo bebidas alcohólicas. Sin embargo, la respuesta de su hermana dejó claro que no pensaba cambiar de actitud. "No me importa, es mi mejor momento", contestó.

¿Cuál es el género del bebé de Juliana Calderón?

La advertencia de Yina terminó cobrando sentido cuando llegó el instante más esperado de la celebración. Tras descubrirse que Juliana Calderón espera una niña, Claudia rompió en llanto y, en lugar de acercarse para felicitar a los futuros padres, comenzó a destruir parte de la decoración del evento. Acto seguido, lanzó al suelo la botella de cerveza que tenía en la mano mientras gritaba: "Yo quería un niño".

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Pese a lo ocurrido, Juliana Calderón decidió no prestarle atención al incidente y continuó celebrando la noticia junto a sus familiares y amigos, manteniendo el ambiente de la revelación de género.

Todo quedó registrado en la transmisión en vivo que Yina Calderón realizaba desde el evento. Los videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde la reacción de Claudia generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.