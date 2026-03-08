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Reconocido futbolista colombiano se realizó procedimiento estético en el rostro: así luce

El reconocido futbolista colombiano sorprendió al mostrar el resultado del procedimiento estético de su rostro.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El nuevo aspecto de Daniel Muñoz llamó la atención.
El nuevo aspecto de Daniel Muñoz llamó la atención. (Foto Freepik).

El reconocido futbolista colombiano sorprendió a sus seguidores al mostrar el resultado del procedimiento estético al que se sometió en el rostro. Su nueva apariencia no tardó en generar reacciones y despertó la curiosidad de quienes siguen de cerca su vida fuera de las canchas.

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¿Quién es el futbolista que se realizó procedimiento estético en el rostro?

Tras su participación en el Mundial de fútbol 2026, Daniel Muñoz volvió a aparecer en redes sociales y un detalle de su rostro no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Daniel Muñoz apareció con un inesperado cambio en el rostro y desató todo tipo de reacciones
Daniel Muñoz apareció con un inesperado cambio en el rostro y desató todo tipo de reacciones. (Foto AFP: Yuri Cortez).

En la imagen compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, el futbolista aparece luciendo unas pequeñas vendas sobre el puente de la nariz, lo que rápidamente despertó comentarios y especulaciones sobre un posible procedimiento.

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Aunque la apariencia de su nariz parece diferente y se percibe un contorno ligeramente más definido, el jugador no hizo ninguna declaración sobre el motivo de las vendas ni confirmó haberse sometido a algún tratamiento estético. Además, la fotografía por sí sola no permite establecer qué tipo de cambio pudo haberse realizado.

Lo cierto es que más allá de las dudas que surgieron entre los usuarios sobre una posible intervención estética, Daniel Muñoz aparece sonriente y relajado, sin signos evidentes de una inflamación marcada o hematomas en el resto del rostro, por lo que, hasta el momento, todo gira en torno a las imágenes compartidas y no a una confirmación por parte del futbolista.

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¿Cómo reaccionaron en redes al posible procedimiento estético de Daniel Muñoz en su rostro?

Las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales y, como era de esperarse, cientos de usuarios comenzaron a compartir sus impresiones sobre el nuevo aspecto del futbolista.

"Se ve diferente", "Si él se siente bien, eso es lo importante", "La nariz sí le cambió", "Quedó muy bien", "No entiendo por qué tanto escándalo", "Pensé que era por un golpe", "Se ve más perfilada", "Cada quien hace con su cuerpo lo que quiera", fueron algunos de los comentarios.

Daniel Muñoz sorprendió con un procedimiento estético en el rostro: así luce ahora
Daniel Muñoz sorprendió con un procedimiento estético en el rostro: así luce ahora. (Foto AFP: Ulises Ruiz).
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