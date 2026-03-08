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Felipe Saruma reapareció tras su mediático beso con Sofía Jaramillo y lanzó inesperado mensaje

Tras el beso con Sofía Jaramillo, Felipe Saruma rompió el silencio con un llamativo mensaje publicado en sus redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Felipe Saruma volvió a redes tras beso con Sofía Jaramillo: esto publicó
Felipe Saruma volvió a redes tras beso con Sofía Jaramillo: esto publicó. (Foto Canal RCN).

Felipe Saruma volvió a aparecer en sus redes sociales luego de que se hiciera viral el beso que protagonizó con Sofía Jaramillo, exparticipante de La casa de los famosos Colombia. En medio de la atención que ha despertado su vida sentimental, el creador de contenido sorprendió al compartir un inesperado mensaje que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

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¿Cómo fue el beso entre Felipe Saruma y Sofía Jaramillo?

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un corto audiovisual en el que Sofía Jaramillo y Felipe Saruma se besan. La pareja de influenciadores decidió asistir a las ferias de Cúcuta junto a otras personalidades del mundo del entretenimiento digital.

Felipe Saruma reaparece en redes tras darse un beso en público con Sofía Jaramillo: ¿qué dijo?
¿Cuál fue el beso que Sofía Jaramillo se dio con Felipe Saruma? | Foto: Canal RCN

Vale la pena destacar que desde hace varias semanas se venía especulando en redes sociales sobre un posible romance entre la pareja, sin embargo, hasta el momento no había pruebas que demostraran que esto podría ser cierto.

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De esta manera, con la difusión de este video, las versiones sobre un posible romance entre ambos tomaron fuerza, pues el beso se convirtió en la primera señal pública que alimenta las especulaciones de sus seguidores.

¿Cuál fue el mensaje que Felipe Saruma publicó en sus redes sociales tras el beso con Sofía Jaramillo?

Luego de que el beso entre Felipe Saruma y Sofía Jaramillo se volviera tema de conversación en redes sociales, el creador de contenido volvió a aparecer en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, con una breve publicación que llamó la atención de sus seguidores.

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A través de una publicación en su feed en la que recopiló diversas fotografías de los últimos días, Saruma compartió un mensaje en el que escribió: “¡Gran mes!”, sin hacer referencia directa al video que circuló en las últimas horas ni a los comentarios que surgieron alrededor de su vida sentimental.

Un comentario en plena transmisión puso a Felipe Saruma y Sofía Jaramillo en el ojo del huracán
Felipe Saruma y Sofía Jaramillo desataron rumores de romance tras inesperado momento en vivo (Foto Canal RCN)

Lo cierto es que la publicación llegó poco después de que se viralizara el audiovisual en el que el influenciador y Sofía Jaramillo aparecen besándose durante su visita a las ferias de Cúcuta.

Hasta ahora, ni Felipe Saruma ni Sofía Jaramillo han confirmado públicamente el tipo de vínculo que mantienen. Sin embargo, las recientes apariciones juntos y la difusión del beso continúan despertando la curiosidad de quienes siguen de cerca sus publicaciones en redes sociales.

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