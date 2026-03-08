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Karol G rompió en llanto en pleno concierto y sorprendió con sus palabras

La artista Karol G habría contestado entre lágrimas a la funa que ha recibido en redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
karol g llorando en concierto
Karol G llora en concierto/AFP: Ethan Miller

La cantante Karol G no pudo contener las lágrimas en medio de su concierto en Washington, Estados Unidos de su gira "Viajando por el mundo Tropitour".

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¿Por qué Karol G lloró en concierto?

La Bichota conmovió a miles de sus fanáticos luego de romper en llanto en medio de su presentación en Washington ante miles de asistentes.

karol g conmueve en concierto

La artista había terminado de interpretar su canción "Coleccionando heridas" y ante la euforia de sus admiradores no pudo evitar las lágrimas.

Tras su llanto, dedicó palabras de agradecimiento a sus fanáticos por demostrarle todo su cariño hacia ella.

Con la voz entrecortada detalló lo diferente que se siente en sus conciertos tras el amor que siempre le expresan.

"Me siento súper, súper, supremamente agradecida por el amor que me dan siempre. Yo siento que cuando me paro en este escenario vivo una realidad diferente. Ustedes me demuestran que me quieren de verdad, me apoyan, me acompañan", dijo.

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¿Karol G respondió a críticas en redes sociales?

Luego de sus palabras, muchos fanáticos en redes sociales reaccionaron al respecto, donde muchos destacaron que sería una respuesta a la funa que ha tenido en los últimos días en redes sociales.

karol g llora en concierto

Cabe destacar que la artista ha sido duramente criticada por diferentes internautas donde han cuestionado su show de este tour, la han acusado de plagio tras el anuncio de su nuevo álbum; además de algunos aspectos personales que ha generado debate como su postura política o su ruptura con el artista Feid.

Otros fanáticos decidieron llenaron de elogios y reiterarle lo mucho que la quieren pese a algunos críticos que no han parado de juzgarla.

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Por ahora, la cantante sigue disfrutando de su tour y ultimando detalles para el lanzamiento de su próximo disco "No me arrepiento de sentir tanto", que ha generado diversas expectativas entre sus millones de fanáticos alrededor del mundo.

El estreno será este 7 de agosto, fecha que además han relacionado con el mes de ruptura con el cantante Feid, donde muchas canciones irían dirigidas a él.

Es importante señalar que en el mes de diciembre la paisa llegará a Bogotá con su "Tropitour", donde se espera pueda sorprender a todos con su presentación.

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