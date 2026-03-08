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Así fue la exclusiva fiesta de 15 años de la hermana de Blessd

La artista Blessd le celebró por todo lo alto los 15 años a su hermana.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
blessd celebra cumpleaños de su hermana
15 años de la hermana de Blessd/AFP: Rodrigo Varela

El cantante Blessd derritió de amor a miles de sus fanáticos luego de la lujosa celebración de 15 años que le realizó a su hermana Valery Sotelo Londoño.

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¿Cómo fueron los 15 años de la hermana de Blessd?

En redes sociales varios de los asistentes al cumpleaños compartieron fotografías de la celebración de los 15 años de la hermana del artista Blessd en Medellín.

cumpleaños hermana de blessd

En las imágenes se puede ver a la joven lucir un vestido estilo princesa de color rosado.

Según las grabaciones que se han filtrado la joven realizó varias actuaciones en medio del salón, donde además bailó el vals con el cantante, su papá y otros invitados.

Además, la fiesta estuvo a cargo de su música y del cantante Zion, quien fue el artista invitado de la noche.

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¿Blessd le dedicó palabras a su hermana en sus 15 años?

El artista también aprovechó el momento para dedicarle amorosas palabras en las que le resalta lo importante que es ella en su vida y cuánto anhela que logre superarlo.

blessd con su hermana

"Yo me levanto todos los días a trabajar es por usted, pa' que no le falte nada mi amor. Yo lo amo mucho. Usted tiene que ser grande, más de lo que soy y voy a ser yo porque nosotros vinimos al mundo a ser exitosos y si tengo que darle todo para que siga creciendo lo voy a seguir haciendo", expresó.

Más tarde en medio de la fiesta y con otro look le ofreció más palabras que conmovieron a muchos.

Le confesó que nunca había amado a una mujer como a ella y que sabía que ha cometido muchos errores, pero que siempre que lo necesitara él iba a estar para ella.

Por otra parte, muchos notaron la ausencia de la influenciadora Manuela QM, por lo que, los rumores de que el artista no está con ella aumentaron en redes sociales.

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Por ahora, el artista continúa disfrutando de su familia y trabajando en nueva música y en sus próximas presentaciones, con las que espera seguir cautivando a sus fieles admiradores.

 

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