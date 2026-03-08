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Salen a la luz audios de Felipe Saruma sobre Alexa Torrex; esto fue lo que dijo

Laura Jaramillo, hermana de Sofía, compartió unos audios en los que Felipe Saruma habla de Alexa Torrex

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Salen a la luz audios de Felipe Saruma sobre Alexa Torrex; esto fue lo que dijo
Filtran audios de Felipe Saruma hablando de Alexa Torrex y desatan nueva polémica (Foto Canal RCN)

La polémica que rodea a Felipe Saruma, Sofía Jaramillo y Alexa Torrex sigue dando de qué hablar en redes sociales.

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Luego de que comenzaran a circular rumores sobre un romance entre Saruma y Sofía, nuevas grabaciones de audio salieron a la luz y volvieron a poner a los tres creadores de contenido en el centro de la conversación.

Los audios fueron compartidos por Laura Jaramillo, hermana de Sofía, y rápidamente se viralizaron entre los seguidores de los influenciadores.

Los audios de Felipe Saruma sobre Alexa Torrex que encendieron las redes sociales
Felipe Saruma y Sofía Jaramillo desataron rumores de romance tras ser captados besándose (Foto Canal RCN)

¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Felipe Saruma?

La controversia comenzó cuando varios usuarios aseguraron que Felipe Saruma y Sofía Jaramillo estarían iniciando una relación. Las especulaciones crecieron después de que se difundiera un video en el que ambos aparecen besándose durante un concierto.

El conflicto es porque tiempo antes, el creador de contenido Valentino Lázaro aseguró que Alexa Torrex sentía un interés por Saruma y la cucuteña le respondió que no la expusiera de esa manera.

En medio de los rumores, los seguidores también notaron que Alexa dejó de seguir a Sofía Jaramillo en redes sociales. A esto se sumó una transmisión en vivo en la que la creadora de contenido afirmó que ella "no pelea por hombres", frase que muchos interpretaron como una indirecta relacionada con toda la situación.

Revelan audios de Felipe Saruma en medio de la polémica con Alexa Torrex y Sofía Jaramillo
Salen a la luz audios de Felipe Saruma sobre Alexa Torrex; esto fue lo que dijo (Foto Canal RCN)

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¿Qué dicen los audios que compartió Laura Jaramillo?

Con el objetivo de aclarar la situación, Laura Jaramillo publicó unos audios de una conversación entre Sofía y Felipe Saruma.

En las grabaciones se escucha a Sofía explicar que nunca supo que Alexa Torrex tuviera un gusto por Saruma y que, además, el creador de contenido jamás tuvo un acercamiento con Alexa.

Por su parte, Felipe asegura que él nunca tuvo una intención amorosa con Alexa y que desde el primer momento su interés estuvo dirigido hacia Sofía. También explica que, de haber existido algún tipo de conversación o insinuación con Alexa, la situación habría sido completamente distinta.

Según el creador de contenido, nunca hubo coqueteo ni una relación previa con la cucuteña, por lo que no entiende por qué se generó tanta polémica alrededor del tema.

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