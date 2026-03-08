Greeicy y Mike Bahía reaparecieron juntos tras rumores de separación: hicieron anuncio

Tras varias semanas de especulaciones sobre una posible ruptura, Greeicy y Mike Bahía volvieron a aparecer juntos en un video que compartieron en redes sociales. La publicación disipó los rumores de separación y mostró a la pareja compartiendo un adelanto de su más reciente sencillo ‘Me tiene el corazón latiendo’.

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¿Greeicy y Mike Bahía se separaron?

La historia sobre la supuesta separación de Greeicy y Mike Bahía volvió a dar de qué hablar entre sus seguidores. Aunque hace unas semanas la cantante hizo creer, durante una entrevista, que su relación había llegado a su fin, más adelante se confirmó que todo había sido una broma.

El video de Greeicy y Mike Bahía que aclararía los rumores de ruptura. (AFP/ Ivan Apfel)

Sin embargo, el episodio siguió generando dudas entre algunos internautas y, ahora, una reciente publicación en sus redes sociales reavivó la controversia, dejando una imagen muy distinta a la que había alimentado los rumores semanas atrás.

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¿Cuál fue el anuncio que Greeicy y Mike Bahía realizaron tras rumores de ruptura?

Luego de varias semanas marcadas por los rumores de una supuesta ruptura, Greeicy y Mike Bahía volvieron a aparecer juntos. La cantante compartió el pasado domingo 2 de agosto, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, un video en el que ambos se muestran muy cercanos mientras ambos interpretan un fragmento de 'Me tiene el corazón latiendo', el próximo lanzamiento musical de la artista.

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En las imágenes se observa a la pareja cantando a dueto mientras recorren la ciudad en carro, en un adelanto de la canción que, al parecer, será estrenada próximamente en las diferentes plataformas digitales.

Mike Bahía reapareció junto a Greeicy y sorprendió con su mensaje. (Foto/ Canal RCN)

Además, el tema se aleja por completo de una historia de desamor y, por el contrario, le canta al amor, un detalle que llamó la atención de sus seguidores en medio de las recientes especulaciones sobre su relación.

Lo cierto es que, sin necesidad de hacer aclaraciones sobre los rumores, Greeicy y Mike Bahía reaparecieron juntos y, para muchos de sus seguidores, eso fue suficiente para dar por descartada una posible ruptura.