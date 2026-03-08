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¿Lamine Yamal está en Colombia? Esta foto confirmó su presencia en el país

Una publicación compartida por el futbolista español despertó la emoción de los aficionados y confirmó que se encuentra en Colombia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Qué hace Lamine Yamal en Colombia? Una foto desató la emoción de sus seguidores
¿Lamine Yamal está en Colombia? Esta foto confirmó su presencia en el país (Foto MOLLY DARLINGTON / AFP)

El reconocido futbolista español Lamine Yamal volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de que compartiera una imagen que dejó ver que actualmente se encuentra en Colombia.

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El joven delantero, considerado una de las grandes figuras del fútbol mundial tras su destacada actuación con la Selección de España en el Mundial de 2026, disfruta de unos días de descanso antes de regresar a trabajar.

Sin embargo, su más reciente publicación sorprendió especialmente a los aficionados colombianos.

Una foto de Lamine Yamal puso a hablar a Colombia: esto reveló
¿Qué hace Lamine Yamal en Colombia? Una foto desató la emoción de sus seguidores (Foto Manaure Quintero / AFP)

¿Qué compartió Lamine Yamal en Colombia?

Luego de ganar el Mundial 2026 con España, Lamine Yamal ha aprovechado sus vacaciones para recorrer distintos destinos turísticos.

Durante las últimas semanas estuvo en Saint-Tropez, Francia, donde compartió algunos momentos de descanso junto a su pareja y varios amigos. Sin embargo, una nueva publicación confirmó que ahora se encuentra en Colombia.

A través de sus redes sociales, el futbolista compartió una fotografía en la que aparece acompañado por algunos amigos. Lo que más llamó la atención fue que en la imagen también aparece una bandera de Colombia, detalle que rápidamente despertó miles de reacciones entre sus seguidores.

Hasta el momento, Lamine Yamal no ha revelado en qué ciudad se encuentra ni ha explicado la razón de su visita, por lo que la publicación ha dado paso a múltiples especulaciones entre los usuarios.

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¿Qué ha dicho Lamine Yamal sobre Colombia?

La buena relación de Lamine Yamal con Colombia no es nueva. En varias oportunidades el futbolista ha hablado con admiración de algunos jugadores colombianos y ha recordado momentos que marcaron su infancia.

Hace algunos meses confesó que uno de sus primeros recuerdos de un Mundial fue el inolvidable gol de James Rodríguez frente a Uruguay en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014. El español aseguró que esa anotación fue una de las jugadas que más lo impactó cuando era niño.

Además, en 2025 también llamó la atención al aparecer vistiendo la camiseta negra de la Selección Colombia con el nombre de Luis Díaz en la espalda, un regalo que recibió del atacante colombiano tras un partido amistoso entre ambas selecciones.

Por ahora, el futbolista no ha dado más detalles sobre su paso por Colombia, pero su publicación ya despertó la emoción de miles de aficionados que esperan verlo recorrer diferentes lugares del país.

La foto con la que Lamine Yamal habría confirmado que está en Colombia
Lamine Yamal sorprendió con una foto desde Colombia y las redes estallaron (Foto ODD ANDERSEN / AFP)
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