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Felipe Saruma volvió a redes luego del beso con Sofía Jaramillo: esto publicó

Felipe Saruma volvió a aparecer en redes sociales tras el mediático beso que protagonizó con Sofía Jaramillo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Felipe Saruma reapareció en redes tras polémico beso con Sofía Jaramillo: esto dijo
Felipe Saruma reapareció en redes tras polémico beso con Sofía Jaramillo: esto dijo. (Foto Canal RCN).

Felipe Saruma volvió a llamar la atención de sus seguidores tras reaparecer en redes sociales luego del beso que protagonizó con Sofía Jaramillo. El creador de contenido compartió una publicación que despertó nuevamente la curiosidad de los usuarios sobre lo ocurrido en los últimos días.

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¿Qué publicó Felipe Saruma en sus redes sociales tras el polémico beso con Sofía Jaramillo?

El creador de contenido Felipe Saruma reapareció en sus redes sociales tras días de la polémica que se originó por su beso con la influenciadora Sofía Jaramillo durante un concierto que se llevó a cabo en el marco de la feria de Cúcuta en donde ambos fueron invitados.

felipe saruma y sofia jaramillo
Felipe Saruma y Sofía Jaramillo en romance/Canal RCN

Aunque internautas esperan con ansias un pronunciamiento oficial por parte de Saruma sobre la polémica que surgió entre la joven caleña y Alexa Torrex por un aparente gusto por parte de la cucuteña hacia él, este no se ha referido al tema ni directa e indirectamente.

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Sin embargo, si se ha mantenido presente en sus redes sociales, donde en las últimas horas compartió un corto audiovisual en el que anunció a sus fans que ya se encontraba nuevamente en Barranquilla listo para continuar concentrado en su trabajo.

“Ya en mi hermosa Barranquilla, listo para seguir trabajando”

Lo cierto es que por ahora, Felipe Saruma parece mantenerse alejado de la polémica que surgió tras el beso con Sofía Jaramillo, pues sus recientes publicaciones estarían enfocadas en continuar con sus proyectos personales y laborales, y no a su vida sentimental.

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¿La amistad entre Alexa Torrex y Sofía Jaramillo llegó a su fin tras beso con Felipe Saruma?

Mientras internautas esperando una actualización sobre la relación entre Sofía Jaramillo y Felipe Saruma, la tensión en redes sociales continúa rondando en la amistad que existía entre la caleña y Alexa Torrex, la cual llegó a su fin de manera contundente una vez se dio a conocer el beso de la discordia. Pues recordemos que Alexa decidió dejar de seguir en redes sociales a Sofía Jaramillo.

Sofía Jaramillo habló de su distanciamiento con Alexa Torrex y lanzó una inesperada versión sobre Saruma
Sofía Jaramillo explicó qué pasó con Alexa Torrex y la razón sorprendió a todos (Foto Canal RCN)
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