Exnovio de Sofía Jaramillo arremetió en su contra tras romance con Saruma y ella le respondió

Juan Martín Moreno, exnovio de la modelo Sofía Jaramillo, reaccionó al nuevo romance de la caleña con el influenciador Felipe Saruma y ella le contestó.

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¿Qué dijo Juan Martín sobre Sofía Jaramillo?

El hombre realizó una transmisión en vivo y allí habló del tema, por lo que, después algunas seguidoras se conectaron con él, entre ellas Maiye Torrex, la hermana de la creadora de contenido Alexa Torrex.

"Dirán que soy un ardido porque he visto a la otra dándose un pico con otro, pero el problema no es lo que se ve, sino lo que no se ve", dijo Martín al respecto.

Además, durante la transmisión la hermana de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia señaló que Sofía Jaramillo tuvo un romance también con Tebi Bernal.

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¿Qué le contestó Sofía Jaramillo a su exnovio Juan Martín?

La modelo hizo una batalla junto con Tebi Bernal donde se pronunció al respecto y le dedicó un mensaje a su expareja, donde lo retó a que mostrara las supuestas pruebas que tenía sobre ella para hacerla quedar mal y reiteró que ella no ha tenido nada con el modelo paisa.

"Yo lo reto a que muestre las pruebas, muéstrelas ya, ¿por qué no las muestra? las tendrá que crear con inteligencia artificial. Públicamente le estoy diciendo a ese señor que muestre las pruebas de que Tebi y yo estuvimos juntos, no existen porque entre Tebi y yo nunca ha pasado anda", expresó.

Tras las declaraciones de ambos, miles de fanáticos reaccionaron al respecto, donde muchos defendieron a Sofía Jaramillo, mientras que otros no dudaron en criticarla.

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Por ahora, no se han pronunciado más sobre el tema, pero sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con esta polémica que ha generado tantos comentarios en redes sociales.

Recordemos que por dicha situación, Alexa Torrex terminó su amistad con Sofía Jaramillo luego de involucrarse con quien era su crush, Felipe Saruma.

Mientras tanto, cada uno sigue entreteniendo a sus fanáticos con su respectivo contenido en redes sociales.