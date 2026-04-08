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Lina Tejeiro reveló el comentario contra Nicolás de Zubiría que no se vio en MasterChef Celebrity

La actriz aseguró que una parte de su discusión con Nicolás de Zubiría fue eliminada y contó cuál fue el comentario que no alcanzó a verse.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Lina Tejeiro expuso la escena que no emitieron de su enfrentamiento con Nicolás de Zubiría
Lina Tejeiro reveló el comentario que fue eliminado de su cruce con Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)

Lina Tejeiro continúa siendo una de las participantes más comentadas de MasterChef Celebrity Colombia luego del fuerte intercambio que protagonizó con el chef Nicolás de Zubiría durante el más reciente reto.

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Aunque el momento ya había generado una ola de reacciones en redes sociales, la actriz aseguró que los televidentes no vieron toda la conversación y reveló que hubo una parte del enfrentamiento que no fue emitida.

¿Por qué discutieron Lina Tejeiro y Nicolás de Zubiría?

La polémica comenzó cuando Lina Tejeiro y Tavo Bernal presentaron un plato de aborrajados ante los tres jurados del reality.

Durante la degustación, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch coincidieron en que la preparación tenía varios problemas relacionados con el equilibrio de sabores y realizaron diferentes observaciones sobre el resultado final.

Las críticas no fueron bien recibidas por Lina, quien decidió responderle al chef y defender la propuesta que había preparado junto a su compañero.

A medida que avanzó la conversación, el ambiente se fue tornando cada vez más tenso. La actriz lanzó algunos comentarios irónicos y aseguró que al chef nada le gustaba.

El momento rápidamente se convirtió en uno de los más comentados del capítulo y dividió opiniones entre los televidentes.

Mientras algunos criticaron la actitud de la actriz y consideraron que le faltó respeto al jurado, otros afirmaron que estaba en su derecho de defender el trabajo que había realizado durante el reto.

Lina Tejeiro reveló lo que no mostraron de su pelea con Nicolás de Zubiría
Lina Tejeiro expuso la escena que no emitieron de su enfrentamiento con Nicolás de Zubiría (Foto Canal RCN)

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¿Qué reveló Lina Tejeiro sobre la escena que no salió al aire?

Tras la emisión del capítulo, Lina Tejeiro permaneció muy activa en sus redes sociales respondiendo a los comentarios sobre lo ocurrido.

Primero publicó un mensaje en el que aseguró que no piensa cambiar su personalidad únicamente para agradar a los demás y que siempre preferirá decir lo que piensa, aun cuando eso genere críticas.

Tiempo después sorprendió nuevamente al revelar que hubo una parte de la discusión con Nicolás de Zubiría que, según ella, fue eliminada de la edición final del programa.

La actriz confesó que durante el intercambio también le dijo al chef que "no tenía un pelo de buena gente", comentario que finalmente no apareció en televisión.

La revelación se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó una nueva ola de comentarios. Mientras algunos usuarios aseguraron que ese fragmento habría hecho aún más fuerte la discusión, otros tomaron la confesión con humor e incluso afirmaron que este tipo de momentos son los que están haciendo que la temporada de MasterChef Celebrity sea mucho más entretenida para los espectadores.

Lina Tejeiro destapó el fuerte comentario contra Nicolás de Zubiría que censuraron en MasterChef Celebrity
Lina Tejeiro reveló lo que no mostraron de su cruce con Nicolás de Zubiría (Foto Canal RCN)
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