Georgina Rodríguez respondió a críticas por su cuerpo y hasta la esposa de Messi reaccionó

La modelo Georgina Rodríguez reaccionó a la lluvia de críticas que estaba recibiendo por su figura luego de que filtraran fotos de ella en la playa en sus vacaciones junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos.

Artículos relacionados Juliana Calderón Hermana de Yina Calderón recibió advertencia antes de destruir la decoración de la revelación de género

¿Qué dijo Georgina Rodríguez tras críticas por su cuerpo?

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 76 millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías de ella y agregó unas de las instantáneas que filtraron, con las que aprovechó para pronunciarse al respecto.

"Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo", escribió.

Detalló que es madre de 6 hijos, 3 de ella que serán mujeres en un futuro y si algo que desea enseñarles junto con Ronaldo es que se siente profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos.

Artículos relacionados Felipe Saruma Filtran conversación de Felipe Saruma y Sofía Jaramillo tras polémica con Alexa Torrex

Señaló que habló del tema con Cristiano Ronaldo y este le dedicó amorosas palabras sobre el tema.

"Él me respondió: Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien. Y hablamos de muchas cosas más", agregó.

Indicó que a veces las personas necesitan que otro recuerden lo que de verdad importa.

"Y entonces me pregunto… ¿dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo “correcto”? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla? ", cuestionó.

Señaló que ella entrena porque eso la hace feliz, por salud mental y por su bienestar, pues su lucha no está en adelgazar, sino en cuidar de ella.

"Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones", añadió.

Concluyó comentando que el éxito para ella es vivir en paz, rodearse de personas que ama, disfrutar de su familia y amigos, cuidar de su salud , reír, aprender y vivir.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió en llanto en pleno concierto y sorprendió con sus palabras

¿Cómo reaccionó Antonella Roccuzzo, esposa de Messi al post de Georgina Rodríguez?

Luego de la publicación de Georgina miles de internautas reaccionaron, entre ellos Antonella Roccuzzo, esposa del futbolista Messi, quien le dejó varios emojis de aplausos.