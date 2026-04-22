Karola compartió un carrusel de fotografías en donde hacía alusión a cómo volvía a la realidad tras semanas de haber salido de La casa de los famosos Colombia 3.

Karola desempolvó foto de su infancia tras salir de La casa de los famosos Colombia 3

Precisamente, la publicación la empezó con unas fotos suyas en el set del reality en el que luce un vestido dorado y una peluca de color café.

Seguido a estas imágenes, la influenciadora dejó una reflexiva frase en donde expresaba que se sentía extraña y confundida en ocasiones con sus emociones y pensamientos.

Después, compartió algunas imágenes de lo que fue su regreso a casa en donde se reencontró con sus mejores amigos Emiro Navarro y JD, además, de la gran fiesta de bienvenida que le hicieron.

En medio de esta curiosa publicación la influenciadora decidió sacar a la luz una inédita imagen suya de pequeña.

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¿Cómo se veía Karola de La casa de los famosos Colombia 3 en su infancia?

La influenciadora compartió una emotiva instantánea suya de cuando tenía unos 7 u 8 años de edad aproximadamente, en el que se muestra sonriente mientras sostiene en sus manos una serpiente.

En la imagen Karola se ve feliz por lo que está viviendo con este peligroso animal, dejando ver así su valentía desde pequeña, algo que demostró en La casa de los famosos Colombia.

Como era de esperarse esta imagen de Karola ha enternecido a sus miles de seguidores en redes sociales y muchos se han centrado en elogiar a esa versión pequeña de la influenciadora.



Muchos le aplaudieron a Karola el hecho de estarle cumpliendo todos los sueños a esa pequeña niña que era feliz en ese entonces jugando y explorando la naturaleza, sin imaginarse, en que se convertiría en una de las creadoras de contenido en Colombia y otros países en los últimos años.

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¿Qué procedimientos físicos se ha hecho Karola?

La creadora de contenido barranquillera en la actualidad luce una figura esbelta y su belleza no pasa por desapercibido.

Desde su ingreso a La casa de los famosos Colombia 3, Karola fue centro de elogios entre sus compañeros y en redes sociales, donde muchos la halagaban por su físico.

Esta imagen de pequeña ha despertado una duda frecuente entre los internautas sobre qué procedimientos físicos se ha hecho la influenciadora.

Hasta el momento Karola solo ha confirmado que se ha hecho diseño de sonrisa y algunos tratamientos para adelgazar y tonificar su cuerpo.