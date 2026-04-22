Desde hace varios meses, Ornella Sierra se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser una reconocida creadora de contenido digital colombiana, quien ha adquirido un importante reconocimiento.

Así también, Ornella captó la atención mediática mediante las redes sociales tras ser una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia en la que captó la atención mediática por los diferentes sucesos que vivió dentro de la competencia.

Por su parte, Ornella fue una de las recientes invitadas en el programa digital ¿Qué hay pa’ dañar? del Canal RCN, en el que realizó varias confesiones, en especial, sobre lo que ha hecho en su vida sentimental.

¿Cuál fue la confesión que hizo Ornella Sierra acerca de su vida sentimental?

Ornella Sierra hizo varias confesiones en ¿Qué hay pa' dañar? | Foto: Canal RCN

Tras la reciente entrevista que tuvo Ornella Sierra en el programa digital ¿Qué hay pa’ dañar? se vio reflejado que está atravesando por un importante momento a nivel emocional, en especial, por tener una relación sentimental en la actualidad.

Por este motivo, Ornella Sierra confesó que en la actualidad está atravesando por un importante momento a nivel emocional al estar enamorada, pues sorprendió con la confesión que hizo mediante la entrevista:

“Voy a decir algo, no voy a publicar a mi pareja para que sea muy privado, pero cuando uno está enamorado, eso se nota. Y pues, la misma gente empieza a preguntar, es más, si pudiera coloca una fotografía junto a él en mi cédula, yo lo haría”, agregó Ornella en la entrevista.

¿Quién es el hombre con el que Ornella Sierra tiene una relación amorosa?

El hombre con el que Ornella Sierra tiene una relación sentimental en la actualidad es con Humberto Vargas, a quien ha presumido mediante sus redes sociales.

¿Cómo ha sido la relación amorosa de Ornella Sierra? | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados Lina Tejeiro Mánager de Lina Tejeiro causó reacciones al revelar su último diagnóstico sobre el cáncer

Así también, Ornella recordó el momento en el que tomó la decisión de aceptar la salida de su novio, pues, lo conocía desde antes, pero no coincidían al estar en distintas épocas de la vida: