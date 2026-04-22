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Daniela Ospina revela por qué su hija Salomé la llevó al altar y conmueve en redes

Daniela Ospina explicó por qué su hija Salomé fue quien la llevó al altar en su boda generando emoción en redes

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Daniela Ospina rompe el silencio sobre el papel de su hija en su boda
Daniela Ospina rompe el silencio sobre el papel de su hija en su boda (Foto Ivan Apfel / AFP)

La empresaria y modelo Daniela Ospina ha generado conversación en redes sociales tras su reciente matrimonio con Gabriel Coronel.

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Sin embargo, más allá de la ceremonia, uno de los momentos que más llamó la atención fue la persona que la acompañó al altar: su hija Salomé.

La escena no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes no tardaron en preguntarle por qué tomó esa decisión en un día tan especial.

Daniela Ospina explica por qué su hija fue quien la entregó en su boda
Daniela Ospina explica por qué su hija fue quien la entregó en su boda (Foto Ivan Apfel / AFP)

¿Por qué Salomé llevó al altar a Daniela Ospina?

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, Daniela decidió aclarar la razón detrás de este gesto. Un seguidor le preguntó por qué no había sido su madre o su hermano, el futbolista David Ospina, quienes la acompañaran hasta el altar.

Ante esto, la empresaria fue clara y emocional en su respuesta. Explicó que, al no estar su padre presente, sintió que la persona indicada para ese momento era su hija.

Daniela compartió que siempre lo sintió de esa manera y que para ella era un acto muy significativo. También aclaró que, aunque Salomé tuvo ese rol especial, su madre y su hermano también estuvieron presentes acompañándola en este importante paso.

“Como no estaba papá… ella era la que seguía. siempre lo sentí así. Al final estuvieron también mamá y hermano”, escribió.

Salomé, hija de su relación con el futbolista James Rodríguez, fue quien caminó a su lado en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

¿Daniela Ospina se casó por la iglesia con James Rodríguez?

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Otra de las dudas que más surgieron entre sus seguidores tenía que ver con su boda religiosa. Muchos se preguntaban cómo había logrado casarse por la Iglesia, teniendo en cuenta su matrimonio anterior.

Frente a esto, Daniela aclaró que esta es la primera vez que se casa por la Iglesia, lo que indica que su unión con James Rodríguez fue únicamente por lo civil.

“La única vez que me he casado por la iglesia es esta”, reveló

La pareja, que estuvo junta durante varios años y tuvo una hija, finalizó su relación en medio de situaciones que, según la empresaria, estuvieron marcadas por la juventud, la presión mediática y decisiones que con el tiempo reconoció como equivocadas.

Actualmente, Daniela vive una nueva etapa junto a Gabriel Coronel, con quien ya tiene un hijo de dos años, Lorenzo.

Con esta boda, la empresaria no solo celebró su amor, sino también un nuevo comienzo en su vida personal, rodeada de su familia y seres más cercanos.

Daniela Ospina confesó que con James se casó por civil
Daniela Ospina reveló que es la primera vez que se casa por la iglesia (Foto PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)
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