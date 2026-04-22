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La desgarradora petición de Aida Victoria antes de alejarse de su bebé: “cuídame mucho a mi hijo”

Revelan inédito video de Aida Victoria Merlano despidiéndose de su hijo Emiliano y pidiendo que lo cuiden mucho.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Aida Victoria conmovió al revelar lo que pidió antes de alejarse de su bebé
Aida Victoria conmovió al revelar lo que pidió antes de alejarse de su bebé. (Foto Canal RCN | Freepik).

En las últimas horas se dio a conocer un video inédito en el que la influenciadora barranquillera Aida Victoria Merlano se despide de su hijo Emiliano antes de separarse de él por compromisos laborales. En las imágenes, la creadora de contenido hace una desgarradora solicitud para que lo cuiden durante su ausencia que terminó conmoviendo a los internautas.

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¿Por qué Aida Victoria Merlano tuvo que alejarse de su hijo Emiliano?

Durante la tarde de este miércoles 22 de abril se dio a conocer en redes sociales un video inédito en el que quedó registrado el momento exacto en que Aida Victoria Merlano se despide de su bebé Emiliano, fruto de su relación con Juan David Tejada, conocido como ‘El Agropecuario’.

El doloroso mensaje de Aida Victoria antes de dejar a su bebé por un tiempo
El doloroso mensaje de Aida Victoria antes de dejar a su bebé por un tiempo. (Foto Canal RCN).

La razón de su despedida estuvo relacionada con compromisos laborales que no eran aptos para su hijo y en los que no estaba permitida su presencia. Por ello, no tuvo más opción que confiar en sus seres queridos para cuidar al pequeño durante su ausencia.

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Semanas después de este hecho, la creadora de contenido conmovió a sus seguidores luego de que se mostrara el difícil momento familiar que atravesó antes de cumplir con sus responsabilidades laborales.

¿Cómo fue la emotiva despedida de Aida Victoria Merlano y su hijo Emiliano?

En el video publicado por Diego Camacho, amigo cercano de Aida, se observó a la creadora de contenido llorando desconsoladamente mientras le pidió a su niñera y prima que cuidara muy bien de su pequeño hijo durante su ausencia.

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“Cuídame mucho a mi hijo...”, mencionó Aida entre lágrimas mientras sostuvo a su bebé en brazos.

Asimismo, la creadora de contenido le dedicó unas palabras a Emiliano para expresarle que todo lo hacía por él. Además, le prometió que lo haría sentir orgulloso y que llevaría consigo una fotografía suya para tenerlo siempre presente, aunque fuera de manera simbólica.

Aida Victoria rompió en llanto con petición antes de apartarse de su bebé
Aida Victoria rompió en llanto con petición antes de apartarse de su bebé. (Foto Canal RCN).

“Te voy a extrañar mucho, mi amor. La mamá va a hacer que te sientas muy orgulloso, ya verás. ¿Me vas a ver en la televisión? Yo voy a tener una foto tuya, todos los días le voy a dar besos. Te amo”.

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