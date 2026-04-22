Presentadora de RCN usa inesperada dinámica para saber el género de su bebé

Una reconocida presentadora de Noticias RCN volvió a llamar la atención de sus seguidores tras compartir un video en sus redes sociales en el que habló sobre su embarazo y adelantó un detalle que generó conversación: el posible nombre de su bebé.

Aunque aún no se conoce oficialmente el sexo, la comunicadora decidió hacer una dinámica diferente junto a su pareja para acercarse a esa respuesta, lo que rápidamente se volvió tema de conversación entre sus seguidores.

Presentadora de RCN sorprende al intentar descubrir el sexo de su bebé con tarot (Foto freepik)

¿Quién es la presentadora de RCN que está embarazada?

Se trata de Isabella Atehortúa, periodista y presentadora de Noticias RCN, quien en los últimos años ha ganado reconocimiento por su estilo cercano y su participación en distintos formatos televisivos.

La antioqueña también fue reina de belleza al representar a su región en 2018 y posteriormente hizo parte de MasterChef Celebrity Colombia, donde logró conectar con el público.

Hace un mes, Atehortúa anunció que está esperando a su primer hijo. Lo hizo a través de un video en redes sociales en el que mostró su ecografía y compartió el momento en el que escuchó por primera vez los latidos del corazón del bebé, una publicación que generó múltiples reacciones de apoyo.

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¿Cuál es el género del bebé de Isabella Atehortúa?

En un nuevo contenido, la presentadora explicó que aún no conoce el sexo de su bebé, pero decidió adelantarse a elegir un nombre.

El video fue compartido con el mensaje “no te han dicho qué es, pero necesitas ponerle nombre”, haciendo referencia a que, aunque no hay confirmación médica, quería tener una opción definida.

“A tiempos desesperados, medidas desesperadas”, escribió

Para hacerlo, Isabella y su pareja recurrieron a una dinámica poco común: eligieron cartas del tarot al azar y, según el resultado, interpretaron cuál podría ser el género del bebé.

Tras realizar la dinámica, la presentadora aseguró que, de acuerdo con lo que indicaron las cartas, sería una niña. En ese mismo momento, reveló que el nombre elegido en ese caso sería Carlota.

Por ahora, sus seguidores continúan atentos a nuevas actualizaciones sobre su embarazo, mientras la presentadora comparte cada etapa de este proceso con su comunidad en redes.