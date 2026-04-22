Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Presentadora de RCN usa inesperada dinámica para saber el género de su bebé

Presentadora de RCN reveló el posible nombre de su bebé pese a no conocer su sexo y sorprendió con su decisión

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Presentadora de RCN usa inesperada dinámica para saber el sexo de su bebé
Presentadora de RCN usa inesperada dinámica para saber el sexo de su bebé (Foto Freepik)

Una reconocida presentadora de Noticias RCN volvió a llamar la atención de sus seguidores tras compartir un video en sus redes sociales en el que habló sobre su embarazo y adelantó un detalle que generó conversación: el posible nombre de su bebé.

Artículos relacionados

Aunque aún no se conoce oficialmente el sexo, la comunicadora decidió hacer una dinámica diferente junto a su pareja para acercarse a esa respuesta, lo que rápidamente se volvió tema de conversación entre sus seguidores.

Presentadora de RCN sorprende al intentar descubrir el sexo de su bebé con tarot
Presentadora de RCN sorprende al intentar descubrir el sexo de su bebé con tarot (Foto freepik)

¿Quién es la presentadora de RCN que está embarazada?

Se trata de Isabella Atehortúa, periodista y presentadora de Noticias RCN, quien en los últimos años ha ganado reconocimiento por su estilo cercano y su participación en distintos formatos televisivos.

La antioqueña también fue reina de belleza al representar a su región en 2018 y posteriormente hizo parte de MasterChef Celebrity Colombia, donde logró conectar con el público.

Hace un mes, Atehortúa anunció que está esperando a su primer hijo. Lo hizo a través de un video en redes sociales en el que mostró su ecografía y compartió el momento en el que escuchó por primera vez los latidos del corazón del bebé, una publicación que generó múltiples reacciones de apoyo.

Artículos relacionados

¿Cuál es el género del bebé de Isabella Atehortúa?

En un nuevo contenido, la presentadora explicó que aún no conoce el sexo de su bebé, pero decidió adelantarse a elegir un nombre.

El video fue compartido con el mensaje “no te han dicho qué es, pero necesitas ponerle nombre”, haciendo referencia a que, aunque no hay confirmación médica, quería tener una opción definida.

“A tiempos desesperados, medidas desesperadas”, escribió

Para hacerlo, Isabella y su pareja recurrieron a una dinámica poco común: eligieron cartas del tarot al azar y, según el resultado, interpretaron cuál podría ser el género del bebé.

Tras realizar la dinámica, la presentadora aseguró que, de acuerdo con lo que indicaron las cartas, sería una niña. En ese mismo momento, reveló que el nombre elegido en ese caso sería Carlota.

Por ahora, sus seguidores continúan atentos a nuevas actualizaciones sobre su embarazo, mientras la presentadora comparte cada etapa de este proceso con su comunidad en redes.

Isabella Atehortúa compartió el nombre del bebé
Isabella Atehortúa genera reacciones al usar tarot para saber el género de su bebé (foto freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Daniela Ospina rompe el silencio sobre el papel de su hija en su boda Daniela Ospina

Daniela Ospina revela por qué su hija Salomé la llevó al altar y conmueve en redes

Daniela Ospina explicó por qué su hija Salomé fue quien la llevó al altar en su boda generando emoción en redes

Paola Jara attends the 2024 Billboard Latin Music Awards at Mediapro Studio. Paola Jara

Paola Jara impacta al mostrar su impresionante figura a cinco meses de dar a luz

La cantante Paola Jara, nuevamente capturó la atención al presumir su cambio físico luego del nacimiento de Emilia.

Valerie Domínguez y Juan David Echeverri dan noticia Valerie Domínguez

Valerie Domínguez y Juan David Echeverri sorprende al dar emocionante noticia, ¿esperan bebé?

“Tenemos algo que contarles”: Valerie Domínguez y Juan David Echeverri causan revuelo con anuncio en redes.

Lo más superlike

Isa Flow habló de la participación de Karina García. Karina García

Hija de Karina García tuvo inesperada reacción al juicio de La casa de los famosos Colombia; ¿qué dijo?

Karina García impartió justicia en La casa de los famosos y su hija Isa Flow sorprendió con su reacción en redes sociales.

Hermano de Nicolás Perdomo se pronunció Talento nacional

Hermano de Nicolás Perdomo rompe el silencio tras su muerte en set de grabación

Sara Corrales revela cuáles son los beneficios de caminar durante el embarazo Sara Corrales

Sara Corrales revela cuáles son los beneficios de caminar durante el embarazo; esto dijo

Sale a la luz la verdad sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal Christian Nodal

Sale a la luz la verdad sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿se separaron?

Feid se quiebra en tarima y fans lo relacionan con su ruptura amorosa Feid

Feid se quiebra en tarima y desata críticas contra Karol G | VIDEO