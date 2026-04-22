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Alejandro Estrada dedicó emotivo mensaje de cumpleaños a Juanda Caribe: "un competidor íncreible"

Alejandro Estrada llamó la atención al destacar varios aspectos de su convivencia junto a Juanda Caribe en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alejandro Estrada dedicó mensaje de cumpleaños a Juanda Caribe
Alejandro Estrada felicitó a Juanda Caribe / (Foto del Canal RCN)

El cumpleaños de Juanda Caribe dentro de La casa de los famosos Colombia dejó momentos que llamaron la atención, especialmente por un gesto que pocos esperaban.

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¿Cómo celebraron el cumpleaños de Juanda Caribe en La casa de los famosos?

El 21 de abril, Juanda Caribe celebró su cumpleaños dentro de La casa de los famosos Colombia, una fecha que no pasó desapercibida para sus compañeros.

A pesar de las dinámicas del reality, los participantes organizaron una celebración en la que compartieron diferentes momentos que quedaron registrados en el contenido difundido por las cuentas oficiales del Canal RCN.

Durante la actividad, los integrantes de la casa prepararon un ponqué de manera colectiva, cantaron el cumpleaños y dedicaron palabras al festejado. La celebración también incluía decoración correspondiente a la temática.

¿Cómo celebraron el cumpleaños de Juanda Caribe en La casa de los famosos?
Juanda Caribe celebró su cumpleaños en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Así mismo, Juanda Caribe aprovechó el momento para agradecer el detalle recibido durante la convivencia, destacando que guarda un buen recuerdo junto a cada uno de sus compañeros y valora la iniciativa que tuvieron.

Estas escenas fueron comentadas en redes sociales, donde los internautas destacaron la intención del sus compañeros de generar un espacio distinto en medio de la competencia.

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¿Qué mensaje de cumpleaños le dedicó Alejandro Estrada a Juanda Caribe?

Uno de los momentos que más generó conversación fue el mensaje de Alejandro Estrada dirigido a Juanda Caribe. Esto llamó la atención debido a que ambos habían tenido desacuerdos en semanas anteriores dentro del reality.

En medio de la celebración, Alejandro Estrada tomó la palabra y felicitó a Juanda Caribe por su cumpleaños. Durante su intervención, le expresó sus buenos deseos, aseguró que vienen años positivos para él y destacó que los 30's son una etapa significativa de la vida.

"Muchas bendiciones de aquí en adelante, que cuando salgas encuentres todo divinamente como debe ser y que todo siga marchando fantástico”, dijo.

Además, agregó que lo considera “un competidor increíble”, destacando su desempeño dentro del programa. Según lo dicho por Estrada, ha disfrutado la experiencia compartida y aseguró que seguirá viéndolo con respeto en la competencia.

Tras este momento, los internautas reaccionaron en redes sociales, donde algunos afirmaron que el mensaje evidenció un cambio en la relación entre ambos participantes, mientras que otros consideran que hace parte de la dinámica del programa.

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