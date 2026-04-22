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Koral Costa critica romance de Juanda Caribe y Mariana en La casa de los famosos Colombia

Koral Costa cuestiona la cercanía entre Juanda Caribe y Mariana y genera debate sobre romances en el reality

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Koral Costa cuestiona a Juanda y Mariana
Koral Costa cuestiona a Juanda y Mariana por su cercanía en ‘La casa de los famosos’ (Foto Canal RCN)

La dinámica dentro de La casa de los famosos Colombia sigue generando conversación en redes sociales, especialmente por los vínculos sentimentales que han surgido entre algunos participantes.

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En esta ocasión, la cantante e influencer Koral Costa se pronunció sobre lo que está ocurriendo en la competencia y dejó clara su postura frente a uno de los temas más comentados del reality.

Sus declaraciones se centran en la cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, una situación que ha generado múltiples reacciones dentro y fuera del programa.

Koral Costa se pronuncia sobre Juanda Caribe y Mariana
Koral Costa lanza pulla a Juanda Caribe y Mariana por su relación en el reality (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Koral Costa sobre los romances dentro de La casa de los famosos Colombia?

A través de sus redes sociales, Koral Costa decidió hablar abiertamente sobre las relaciones que se están formando dentro del reality.

La artista cuestionó el comportamiento de algunos participantes, señalando que le llama la atención la manera en la que varios concursantes están desarrollando vínculos sentimentales mientras mantienen relaciones fuera del programa.

En su video, dejó entrever que no comprende por qué se están dando este tipo de situaciones y se preguntó que si es la comida o bebida que consumen que están generando esos comportamientos. También hizo énfasis en el caso puntual de Juanda Caribe y Mariana Zapata, indicando que la cercanía entre ambos ya es evidente y difícil de ocultar.

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Además, planteó interrogantes sobre lo que podría ocurrir una vez los participantes salgan del reality, especialmente en el caso del humorista, cuando se entere que su esposa lo dejó.

Koral también recordó declaraciones previas de Juanda, en las que manifestaba el amor que sentía por su pareja fuera de la casa y cómo no lo entendía por sus acciones con Mariana Zapata.

¿Sheila Gándara, pareja de Juanda Caribe, terminó la relación?

En medio de esta situación, Sheila Gándara, madre de la hija de Juanda Caribe, también se pronunció públicamente.

A través de sus redes sociales, compartió un mensaje en el que aseguró que durante mucho tiempo guardó silencio por respeto, pero que decidió hablar tras las recientes declaraciones del humorista dentro del reality.

En su publicación, expresó que siempre apoyó la relación y que incluso, pese a dificultades previas, decidió darle una nueva oportunidad. Sin embargo, manifestó que siente que esa decisión no fue valorada.

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Además, señaló que, según su experiencia, el creador de contenido se habría aprovechado de su falta de experiencia en relaciones para hacerle creer que todo estaba bien.

La situación ha generado un amplio debate en redes sociales, donde los usuarios continúan reaccionando tanto a lo que ocurre dentro de la casa como a las declaraciones que siguen surgiendo desde el exterior.

Sheila Gándara y Juanda Carine
Sheila Gándara revela separación con Juanda Caribe (Foto Canal RCN)
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