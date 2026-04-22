Melissa Gate desata reacciones al responder críticas por su apariencia: esto dijo

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, Melissa Gate, es una de las figuras públicas más importantes del momento, pues ganó bastante popularidad en el programa de la vida en vivo.

La influenciadora es conocida por su personalidad genuina, auténtica y su talento al hacer perfectamente un personaje con el que actúa, improvisa y hasta se defiende de las críticas.

Precisamente, la famosa paisa respondió en sus historias de Instagram a las críticas que le han llegado últimamente, pero esta vez fue directa al responder cuando le cuestionaron por cómo se ha visto.

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¿Qué respondió Melissa Gate cuando la criticaron por su apariencia?

Melissa Gate dejó una caja de preguntas en su historia de Instagram en donde preguntó “¿cómo se quitan las ganas de molestar la vida?”, por lo que, en vez de una respuesta, recibió una pregunta.

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Precisamente, un seguidor le escribió diciendo que “ese peinado” no le queda y que, además, se está viendo “muy delgada”.

Por eso, Melissa no dudó en dar una contundente respuesta al decir que “los envidiosos son poco creativos” primero porque le criticaron su peinado y sobre el hecho, hablan de su peso.

Melissa Gate enfrenta comentarios sobre su físico. (Foto: Canal RCN)

La influenciadora concluyó diciendo que a ella le gusta cómo se ve y sin mediar más palabras, fue directa al prácticamente insinuar que no le interesa cómo la vean a ella.

Melissa Gate desató rumores al mencionar un embarazo en sus historias, ¿qué dijo?

En días pasados, Melissa Gate dio de qué hablar al preguntar en las encuestas de sus redes si es más creíble que estuviera embarazada, que se fuera presa o que se realizara una intervención estética.

Melissa Gate responde a críticas por su apariencia. (Foto: Canal RCN)

Esa pregunta generó controversia en sus redes sociales, debido a que ella nunca menciona nada sobre el tema y para algunos esto fue una señal.

Para otros, fue una pregunta muy genuina que ella sí haría y por eso, en la encuesta que ella hizo ganó la respuesta de que es más probable que se haga un procedimiento estético.

Por otro lado, la exparticipante de la casa más famosa de Colombia ha mantenido a sus seguidores con detalles de su vida, revelando en historias lo que le gusta y lo que no.