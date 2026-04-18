Melissa Gate apareció como vendedora de ropa: así fue el video que compartió en redes

Melissa Gate volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir un video en el que se muestra en una situación poco habitual, lo que llamó la atención de quienes siguen su contenido.

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¿Por qué Melissa Gate apareció como vendedora de ropa?

A través de su cuenta de Instagram, Melissa Gate compartió un video que varios internautas calificaron como inesperado.

En las imágenes, la ex participante de La casa de los famosos Colombia 2 se muestra desempeñando el rol de vendedora en una tienda de ropa, interactuando con quienes llegan al lugar.

Durante el clip, se observa cómo conversa con los clientes, les sugiere opciones de prendas y les da recomendaciones sobre qué podría ajustarse mejor a sus gustos.

El video incluye momentos que generaron risas entre los presentes, como algunos incidentes con las prendas mientras atendía. Así mismo, invitó a quienes estaban en la tienda a sonreír, asegurando que su llegada debía generar alegría.

El contenido se difundió rápidamente y generó preguntas entre los usuarios, quienes se cuestionaron si la creadora de contenido estaba iniciando una nueva actividad laboral.

Sin embargo, varios internautas señalaron que podría tratarse de una estrategia de contenido, ya que Melissa suele compartir diferentes situaciones de su día a día como parte de su presencia digital.

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¿A qué se dedica Melissa Gate actualmente?

En 2026, Melissa Gate continúa siendo una figura activa dentro del entretenimiento digital en Colombia. Su principal enfoque está en la creación de contenido para plataformas como Instagram y TikTok, donde mantiene una audiencia constante.

Además, ha tenido participaciones recientes en formatos de televisión, especialmente en La casa de los famosos Colombia. Luego de haber sido finalista en 2025, regresó en la edición de 2026 como invitada especial, con el objetivo de interactuar con los nuevos participantes durante una semana.

Melissa Gate continúa como creadora de contenido / (Foto del Canal RCN)

Durante su estancia en el programa, también asumió funciones relacionadas con la conducción de actividades internas, lo que amplió su rol dentro del reality. En redes destacan que este tipo de apariciones han mantenido su visibilidad dentro del entretenimiento.

Su actividad en redes sigue siendo uno de los pilares de su carrera. Allí comparte contenido variado que incluye situaciones cotidianas, participaciones en eventos y dinámicas que generan conversación entre sus seguidores.

Según comentarios de internautas, su estilo directo es uno de los elementos que más llama la atención dentro de su comunidad digital.