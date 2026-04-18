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Ana Karina Soto confesó que duró un año sin hablarse con Laura Acuña: ¿qué ocurrió?

Ana Karina Soto reveló detalles de su distanciamiento con Laura Acuña y explicó por qué dejaron de hablarse durante tanto tiempo.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Ana Karina Soto reveló detalles de su distanciamiento con Laura Acuña
Ana Karina Soto recordó su historia con Laura Acuña / (Fotos del Canal RCN)

Una confesión inesperada volvió a poner sobre la mesa una etapa poco conocida en la relación entre Ana Karina Soto y Laura Acuña.

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¿Qué dijo Ana Karina Soto sobre su distanciamiento con Laura Acuña?

En una conversación con Enrique Trujillo, Ana Karina Soto contó que en el pasado tuvo un desacuerdo con Laura Acuña que las llevó a dejar de hablarse durante aproximadamente un año.

Ana Karina Soto confesó que duró un año sin hablarse con Laura Acuña
Ana Karina Soto dejó de hablarse con Laura Acuña / (Fotos del Canal RCN)

Según explicó, el distanciamiento comenzó por un malentendido durante una transmisión en vivo. En medio de esa situación, Ana Karina Soto reconoció que dijo algo que no le gustó a Laura Acuña y que pudo afectarla, lo que derivó en la falta de comunicación entre ambas.

"Yo no soy de decir gr0s3r14s, pero cuando estoy discutiendo, digo cosas que yo sé que a la otra persona le van a doler", destacó.

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¿Por qué Ana Karina Soto y Laura Acuña dejaron de hablarse durante un año?

El distanciamiento, según explicó Soto, no se originó por diferencias personales constantes, sino por una situación puntual que escaló tras el cruce de palabras. La presentadora reconoció que lo que dijo en ese momento no fue bien recibido por Acuña.

¿Por qué Ana Karina Soto y Laura Acuña dejaron de hablarse durante un año?
Ana Karina Soto recordó su relación con Laura Acuña / (Foto del Canal RCN)

Durante ese periodo, ambas mantuvieron una relación estrictamente profesional. Soto indicó que, aunque no había comunicación fuera del trabajo, al aire lograban desenvolverse con normalidad, cumpliendo con sus responsabilidades frente a las cámaras.

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¿Cómo manejaron Ana Karina Soto y Laura Acuña su relación en televisión?

A pesar del distanciamiento, relató que la audiencia no notó la atención debido a que ambas mantenían una actitud cordial durante las emisiones.

"Presentábamos juntas, super profesional ella. Llegábamos, no sé qué, queridísimas las dos al aire", destacó.

Con el tiempo, la situación se superó, aunque Soto no profundizó en el momento exacto en que retomaron el diálogo.

La presentadora destacó que lograron sostener una dinámica profesional basada en el respeto, incluso en medio de la falta de comunicación personal. Este comportamiento ha sido resaltado por usuarios en redes sociales, quienes destacan su compromiso con el trabajo.

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