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Jessi Uribe sorprende al cambiar costoso objeto personal por uno de Yeison Jiménez

Jessi Uribe sorprendió al hacer curioso intercambio en pleno concierto y hacerle emotiva dedicatoria a Yeison Jiménez.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Jessi Uribe cambió sombrero por gorra
Jessi Uribe sorprendió a fan de Yeison Jiménez con intercambio. (Fotos Canal RCN)

Han pasado más de tres meses desde el trágico fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez y sus colegas lo siguen recordando con gran cariño a pesar del dolor, uno de ellos Jessi Uribe.

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¿Cuál fue el intercambio que hizo Jessi Uribe en concierto en honor a Yeison Jiménez?

El cantante bumangués fue un gran amigo de Yeison Jiménez y tras su muerte no ha parado de rendirle homenajes y dedicarle palabras de cariño en sus conciertos.

Muestra de esto fue lo que sucedió recientemente en un concierto de música popular en donde Jessi Uribe en medio de su presentación hizo un curioso intercambio con un fanático.

Jessi Uribe se encontraba caminando por la tarima cuando se dio cuenta que uno de los fanáticos del público tenía una gorra de Yeison Jiménez, sin pena y sin dudarlo, el santandereano decidió proponerle a este fan que le cambiara su gorra por su sombrero.

Le quiero cambiar mi sombrero por esa gorra que usted tiene puesta.


Por lo que se ve en el video, el fanático lo pensó por unos segundos y a la final decidió aceptar el intercambio, quedándose así con el costoso sombrero de Jessi Uribe, pero entregándole una prenda con una carga emocional y sentimental grande.

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¿Cuál fue el homenaje que Jessi Uribe le hizo a Yeison Jiménez tras intercambiar sombrero?

Jessi Uribe se puso con gran orgullo la gorra con el logo de Yeison Jiménez y aprovechó el momento para dedicarle una canción.

El bumangués aseguró que, el día en que falleció Yeison Jiménez, él fue una de las personas que habló con él horas antes.

Fui de los que habló con él en las últimas horas antes de irse y quiero dedicarle esta canción porque le gustaba mucho.

Tras su revelación y con la voz entrecortada, Jessi Uribe interpretó su canción "Si ya me voy", una canción que aseguró a Yeison Jiménez le gustaba demasiado y siempre se la pedía.

Si ya me voy quiero que brinden conmigo el último trago y a mi salud se canten unas de despecho y yo las pago.

¿Qué dijo Jessi Uribe sobre el fallecimiento de Yeison Jiménez?
Jessi Uribe cambió sombrero suyo por gorra de Yeison Jiménez. (Fotos del Canal RCN)

Este homenaje de Jessi Uribe a Yeison Jiménez no pasó por desapercibido en redes sociales y empezado a ser compartido en diferentes páginas de entretenimiento.

Muchos han aplaudido al bumangués por su gesto de intercambiar su sombre por una gorra de Yeison Jiménez y también por su homenaje a él en tarima.

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