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Zayn Malik genera preocupación por su salud; ¿qué se sabe de su hospitalización?

Zayn Malik compartió un inesperado mensaje a través de sus redes sociales y reveló varios detalles de su estado de salud.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Zayn Malik genera preocupación por su salud
Zayn Malik revela detalles de su estado de salud / (Foto de AFP)

Una publicación reciente del cantante aumentó las búsquedas en redes sociales, luego de que generara preocupación tras compartir detalles sobre su estado de salud.

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¿Por qué Zayn Malik fue hospitalizado?

El artista británico, conocido por su paso en One Direction, informó que fue hospitalizado tras presentar una enfermedad de la que no entregó detalles específicos.

¿Por qué Zayn Malik fue hospitalizado?
Zayn Malik fue parte de One Direction / (Foto de AFP)

A través de sus redes sociales, explicó que ha atravesado varios días bajo atención médica, lo que aumentó la preocupación entre quienes siguen su carrera.

Aunque no se ha confirmado un diagnóstico ni la gravedad de su estado, se sabe que permanece bajo observación y tratamiento, según lo que él mismo compartió. Esta falta de información puntual llevó a que los internautas buscaran explicaciones sobre lo ocurrido.

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¿Qué dijo Zayn Malik sobre su recuperación?

En el mensaje publicado, el cantante aseguró que continúa en proceso de recuperación y que los últimos días han sido exigentes en términos de salud. Además, agradeció el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores, destacando que ha sido clave.

También hizo un reconocimiento al personal médico que lo ha atendido, incluyendo a profesionales de distintas áreas del hospital. Sus palabras fueron interpretadas por los fans como una señal de que, aunque sigue en tratamiento, su estado evoluciona de manera estable.

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¿Qué evento aplazó Zayn Malik tras su hospitalización?

Debido a su situación de salud, el artista decidió aplazar un evento que tenía programado en Kingston, Reino Unido, el cual estaba previsto para el 13 de abril, una fecha que había generado expectativa entre sus seguidores.

¿Qué evento aplazó Zayn Malik tras su hospitalización?
Zayn Malik aplazó un evento que tenía programado en Reino Unido / (Foto de AFP)

Esta actividad hacía parte de la promoción de su nuevo álbum e incluía una presentación en vivo y un espacio de interacción con sus seguidores.

La organización del evento confirmó que será reprogramado y que las personas que adquirieron entradas recibirán información sobre la nueva fecha o el proceso de reembolso. La decisión se tomó para priorizar la recuperación del cantante.

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