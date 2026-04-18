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Alejandro Estrada y Valentino se dieron un beso en La casa de los famosos Colombia

Alejandro Estrada y Valentino sacudieron las fredes tras emocionante beso que se dieron en La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Beso entre Alejandro Estrada y Valentino enciende las redes
Alejandro Estrada y Valentino sorprenden con beso. (Foto: Canal RCN)

En la semana catorce de La casa de los famosos Colombia 2026, el ambiente estuvo más tranquilo en la convivencia, en comparación con las anteriores semanas, en donde se presentaron varias diferencias entre los participantes.

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Precisamente, en los últimos días no hubo ningún tipo de rivalidad entre los cuartos, pero sí entre los mismos amigos, como fue el caso de Beba y mariana Zapata, quienes discutieron durante la prueba de presupuesto.

Se escaló tanto su discusión que, no se han querido hablar y ambas dijeron que estaban cansadas de la actitud de la otra; no solo esto sorprendió, pues Alejandro y Valentino se han estado bastante cercanos y hasta amigos parecen.

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¿Por qué Valentino y Alejandro Estrada se dieron un beso en La casa de los famosos Colombia?

En los últimos días, mucho se ha comentado en redes sociales sobre la buena relación que están teniendo Alejandro Estrada y Valentino en La casa de los famosos Colombia 2026.

Alejandro Estrada y Valentino sorprenden con beso
Alejandro Estrada y Valentino generan revuelo con inesperado momento. (Foto: Canal RCN)

Desde un inicio de la competencia, estos dos participantes empezaron a llevársela muy mal, porque el creador de contenido no confiaba mucho en el actor y se despachaba en su contra cada vez que podía hacerlo.

Pero, con le paso de los días y a medida que va avanzando la competencia, Valentino empezó a ceder más con todos sus compañeros y trata de llevar un ambiente más tranquilo.

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Es por eso que, ha sido muy amable con Alejandro, con también se ha integrado más a los otros famosos, de hecho, estuvo en la habitación del líder, en donde jugó billar con Valentino, quien le dio un beso porque el actor perdió.

¿A Valentino le gusta Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Hace algunas semanas, Valentino había confesado que se estaba sintiendo atraído por Alejandro Estrada y hasta lo molestaron al decirle que por eso no se había querido ir del cuarto Tormenta, es que, de hecho, se sienta al lado de él y busca su lado amable.

Alejandro Estrada y Valentino generan revuelo con inesperado momento
Beso entre Alejandro Estrada y Valentino enciende las redes. (Foto: Canal RCN)

Mientras que, el actor ha querido llevarse bien con él, diciendo que ha aprendido mucho de Valentino, como, por ejemplo, a ser mucho más paciente.

A Alejandro no se le ha sentido la incomodidad por los comportamientos de Valentino, de hecho, ha sido mable con él y han tenido más cercanía en conversaciones, lo que ha hecho que el ambiente entre ellos sea mucho más llevadero.

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