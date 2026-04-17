Alejandro Estrada se desahogó con Beba y Valentino Lázaro en La casa de los famosos; ¿habló de Yuli Ruiz?

Alejandro Estrada se desahogó con Valentino Lázaroy Beba en La casa de los famosos Colombia 3.

Alejandro Estrada habló de su atracción por Beba en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Alejandro Estrada en su conversación con Beba y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3?

El actor habló de su expareja dentro de la competencia, Yuli Ruiz, diciendo que salió eliminada del reality por no saber mentir, ya que lo del supuesto m4ltr4t0 terminó siendo falso, aunque ella lo quería usar para victimizarse.

Alejandro aseguró que ella cambió la versión varias veces y que eso lo vio la gente. Estrada aseguró sentirse tranquilo por su actuar y aunque acepta que su juego es la desestabilización, nunca cruzaría los límites físicos con ninguno de sus compañeros.

También habló de su relación con Luisa Cortina diciendo que jamás la consideró como una rival directa y que es una persona con poca clase que seguramente no trataría por fuera de la casa más famosa del país.

Sin embargo, Estrada insiste en que todo hace parte de su estrategia y que, fuera de la casa, su trato con las personas es distinto.

El cucuteño también aceptó que Beba le parece una mujer hermosa y que no tiene pena en decir que es una persona que se ajusta a sus estándares de belleza.

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¿Cómo reaccionó Beba a la declaración de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Sin embargo, Beba le dijo que eso mismo se lo ha dicho a Mariana Zapatay que no le cree nada ya que lo percibe como un hombre que no es capaz de estar con una sola mujer en una relación estable.

Su manera de expresar admiración por la belleza de algunas compañeras ha generado comentarios y dudas sobre su sinceridad.

Aun así, Estrada sostiene que sus palabras son transparentes y que no teme reconocer lo que piensa.

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La jornada también estuvo marcada por una prueba de beneficio y castigo que exigió coordinación y precisión.

Los participantes debían encocar pelotas en un recipiente colocado en la espalda de un compañero, con la dificultad de una malla y la distancia.

Posteriormente, las pelotas recogidas se debían introducir en un dispositivo que subía a medida que se llenaba.