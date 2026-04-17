Desde hace varias semanas, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras los diferentes acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, uno de los famosos que más ha acaparado la atención mediática ha sido Eidevin López, quien fue expulsado del reality tras la decisión que tuvo el público en medio de las votaciones.

Así también, muchos internautas se han sorprendido con la belleza de una de las hermanas de Eidevin López, quien ha generado múltiples comentarios mediante las redes sociales.

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¿Quién es la guapa hermana de Eidevin López que divide opiniones en redes?

Es clave mencionar que Eidevin López ha acaparado la atención mediática tras los diferentes acontecimientos que presentó al ser uno de los participantes de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Hermana de Eidevin López divide opiniones en redes. | Foto: Canal RCN

Así también, los navegantes se han sorprendido con la belleza de una de las hermanas de Eidevin López, quien es Arleidys López, quien recientemente compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de mil seguidores un video en el que canta una canción.

Con base en esto, los internautas se han sorprendido con la belleza que tiene una de las hermanas de Eidevin López, con quien ha tenido la oportunidad de construir importantes momentos en su vida.

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¿Cómo fue la participación de Eidevin López en La casa de los famosos Colombia?

Eidevin López acaparó la atención mediática al demostrar que cuenta con un gran talento al ser uno de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, demostrando su creatividad y múltiples estrategias en el reality.

Así también, Eidevin fue “shippeado” durante algunas semanas con Mariana Zapata, sin embargo, las cosas no funcionaron entre ambos, pues cada uno tomó la decisión de continuar por su lado.

¿Cómo fue el paso de Eidevin López en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Por otra parte, Eidevin demostró tener una especial amistad con Karola Alcendra, quien se convirtió en una de las personas más importantes para él, quienes demostraron que su vínculo iba más allá de una simple amistad, ¿qué ocurrirá?