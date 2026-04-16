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Juanda Caribe regresó tras el destierro y dejó a todos en shock: “Voy a cobrar lo que me hicieron”

Juanda Caribe regresó a La casa de los famosos tras el destierro y sorprendió con lo que dijo sobre el castigo que enfrentó.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Juanda Caribe volvió a La casa de los famosos Colombia tras haber sido desterrado
Así reaccionaron al ver a Juanda Caribe en La casa de los famosos tras haber sido desterrado. (Foto: Canal RCN)

Juanda Cariberegresó a La casa de los famosos Colombia luego haber estado desterrado de la competencia por un día, el Jefe tomó la decisión devolverlo y así se lo hizo saber Carla Giraldo, con un petición especial.

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¿Por qué Juanda Caribe fue desterrado de La casa de los famosos Colombia?

Todo ocurrió luego de la dinámica de nominación con las calabazas que contenían curiosos poderes, Alejandro Estrada obtuvo el ‘poder del destierro’ y decidió usarlo en Juanda Caribe.

En ese momento, varios participantes reaccionaron al conocer la decisión, incluso algunos mostraron su emoción ante la salida, como fue el caso de Beba, quien no pudo contener las lágrimas.

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Por su parte, Juanda Caribe se despidió sin conocer lo que ocurriría después y agradeció a todos por la oportunidad.

Juanda Caribe volvió a La casa de los famosos Colombia tras haber sido desterrado
Así reaccionaron al ver a Juanda Caribe en La casa de los famosos tras haber sido desterrado. (Foto: Canal RCN)

Tras su salida de La casa más famosa, Juanda Caribe fue trasladado al loft del programa, donde Carla Giraldo y Marcelo Cezán le explicaron la dinámica. Allí le indicaron que no se trataba de un castigo, sino de un beneficio y que podía espiar a su compañeros.

Durante su permanencia en este espacio, Juanda Caribe tuvo la posibilidad de observar lo que ocurría dentro de La casa y usar esa información a su favor. Además, se le indicó que debía permanecer allí hasta que el Jefe tomara una nueva decisión sobre su regreso.

¿Cómo fue el regreso de Juanda Caribe a La casa de los famosos Colombia?

En la gala de la noche del 16 de abril, Carla Giraldo le comunicó a Juanda Caribe que el Jefe había tomado la decisión de que regresara a La casa. Siguiendo las indicaciones, el participante debía entrar y sentarse en la sala mientras sus compañeros se encontraban en la prueba del ‘robo de salvación’.

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Minutos después, los participantes bajaron de la terraza y se encontraron con Juanda Caribe, quien estaba en personaje, lo que generó sorpresa entre ellos al verlo nuevamente dentro de la competencia.

Así reaccionaron al ver a Juanda Caribe en La casa de los famosos tras haber sido desterrado. (Foto: Canal RCN)

Tras su regreso, Juanda Caribe les dijo a sus compañeros que el castigo había sido muy difícil, ya que no pudo dormir ni comer nada, y que por eso iba con todo contra sus contrincantes tras haber sido enviado al destierro.

“Le voy a hacer la vida imposible a todo el que me la hizo imposible, porque no dormí ni comí, tengo hambre y sueño. Voy a cobrar lo que me hicieron porque ese castigo fue muy difícil”, dijo.

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