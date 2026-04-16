Aura Cristina Geithner vivió un emotivo momento en La casa de los famosos Colombia al hablarse frente al espejo. La actriz se observó y expresó lo que ha sentido desde que ingresó a La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Aura Cristina Geithner al Flaco Solorzano frente al espejo?

Aura Cristina Geithner quien no pudo contener las lágrimas manifestó que su paso por La casa ha cambiado su forma de ver las cosas.

“Desde que llegué, me he vuelto más humana, más sensible. Me duele ver cómo otros se lastiman entre ellos”, expresó.

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También habló de situaciones que le generan incomodidad dentro de la convivencia.

Aura Cristina Geithner no pudo contener el llanto frente al espejo y esto dijo. (Foto: Canal RCN)

“No lo soporto cuando veo la grosería, la falta de escuchar, el no ceder, el no saber convivir, me dan ganas de salir corriendo”, dijo sin dudar.

Además, mencionó La casa de los famosos Colombia es “un experimento social que se ve afuera”, refiriéndose a las actitudes y lo que ha pasado en los últimos días entre los participantes.

Aura Cristina Geithner reiteró que es respetuosa, pero que le afecta ver lo que sucede cuando se pasan esos límites y se empiezan a faltar el respeto.

¿Cómo reaccionó Aura Cristina Geithner para desahogarse tras los conflictos en La casa?

En medio de esta dinámica, El Flaco Solórzano le dijo que, si quería gritar o llorar, lo hiciera. Tras esto, Aura Cristina comenzó a alzar la voz y a desahogarse.

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“¿Hasta cuándo? Decirles ya basta, ¿dónde está la convivencia? Me tienen cansada”, expresó. También dijo: “Esa guerr@ no es mía”, refiriéndose a las discusiones que ha vivido en La casa.

Aura Cristina Geithner no pudo contener el llanto frente al espejo y esto dijo. (Foto: Canal RCN)

Aura Cristina Geithner señaló también que en varias ocasiones ha pensado en decirles a sus compañeros que se trata de un juego.

“Relájense, es un momento, disfruten, cuiden sus palabras y sus acciones”, manifestó.

Finalmente, habló de lo que se llevaría de la experiencia, mencionando las vivencias con cada uno de los participantes y el proceso que ha vivido dentro de La casa de los famosos Colombia.

Finalmente, Aura Cristina Geithner habló de sí misma se expresó emotivas palabras, recordándose lo valiosa que es como mujer y como persona.