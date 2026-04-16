Esposa de Juanda Caribe desata rumores de mudanza tras compartir las compras que hizo, ¿nuevo hogar?

Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, volvió a generar revuelo en redes sociales luego de mostrar algunas compras que hizo para su casa, pero más allá de los muebles lo que llamó la atención de los usuarios es que estaría estrenando un nuevo hogar.

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¿Qué compró Sheila, esposa de Juanda Caribe para su hogar?

Sheila Gándara quien ha estado en medio de la conversación luego de que salieran a la luz unos supuestos chats en lo que se involucra al participante de La casa de los famosos Colombia con otras mujeres.

Tras esto, Sheila, quien no solía compartir mucho contenido en redes sociales sobre su vida personal, ha estado publicando varias indirectas relacionadas con Juanda Caribe y su situación sentimental.

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En varios videos que comparte en su cuenta de Tiktok y algunas frases en su cuenta de Instagram, esta vez sorprendió mostrando los muebles que compró recientemente para adecuar su apartamento.

Sheila Gándara muestra su apartamento y desata especulaciones sobre una posible mudanza. (Foto: Canal RCN)

En una de las historias que compartió, se ve a Sheila en la sala de su apartamento armando los muebles que compró, luego de haber revelado previamente que adquirió una silla y un escritorio.

“Pronto les muestro cómo me quedó. Quedó divino todo. Ya necesitaba mi espacio para trabajar”, fueron las palabras que usó para compartir el video.

¿Por qué dicen que Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe se mudó de casa?

En otro video que mostró Sheila, esposa de Juanda Caribe, reveló que no solo estaría adecuando su oficina, sino que además el cuarto de su bebé quién está por cumplir un año.

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Los rumores surgieron después de que Sheila compartiera, hace unos días, la celebración de cumplemeses de su bebé, en la que dejó ver no solo los detalles de la fiesta, sino que además la sala de su casa.

Sheila Gándara muestra su apartamento y desata especulaciones sobre una posible mudanza. (Foto: Canal RCN)

Tras esto, usuarios en redes comenzaron a comparar los espacios y aseguraron que los que muestra actualmente, donde exhibe los nuevos muebles, es completamente diferente. Dando a entender que se mudó de lugar.

Sin embargo, Sheila Gándara nunca se ha referido directamente sobre su situación sentimental con Juanda Caribe, quien está actualmente participando en La casa de los famosos Colombia.