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Manuela Gómez se cuestionó sobre la final de La casa de los famosos Colombia: “salí como mueble”

Manuela Gómez hizo curiosa reflexión de lo que será la final de La casa de los famosos Colombia; esto dijo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Manuela Gómez revive su salida como “mueble” de La casa de los famosos Colombia
Manuela Gómez recuerda su salida como “mueble” de La casa de los famosos con reflexión de la final. (Foto: Canal RCN)

Manuela Gómez generó reacciones en redes sociales tras compartir un video en el que reflexionó sobre su paso por La casa de los famosos Colombia y la forma en la que salió del programa delCanal RCN.

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¿Qué dijo Manuela Gómez sobre su salida con el camión de la mudanza de La casa de los famosos?

En el video, la creadora de contenido habló de manera directa sobre su salida de La casa y se planteó una pregunta que llamó la atención de sus seguidores.

“¿Será que porque salí como mueble ya no me van a invitar a la final y no me tendrán en cuenta pa’ nada?”, expresó con cara de preocupación.

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Manuela Gómez también se refirió a otros participantes que han salido de La casa de los famosos y comparó su caso con el de ellos.

Manuela Gómez revive su salida como “mueble” de La casa de los famosos Colombia
Manuela Gómez recuerda su salida como “mueble” de La casa de los famosos con reflexión de la final. (Foto: Canal RCN)

“No creo, pero yo salí como mueble”, comentó, refiriéndose a los dos participantes que fueron expulsados de La casa de los famosos Colombia.

Como era de esperarse, el video varias reacciones en redes sociales.

Algunos usuarios le respondieron asegurando que sí podría ser invitada a la final del programa, mientras que tomaron las palabras de Manuela Gómez con tono de humor.

Entre los mensajes que se leyeron estuvieron frases como: “Sigue dando contenido Manuela” y “Manuela, no me parecías mueble”.

¿Cómo fue la salida de Manuela Gómez de La casa de los famosos Colombia?

La salida de Manuela Gómez dio de qué hablar en La casa de los famosos Colombia, luego de que el camión de la mudanza pasara por ella, considerada como una ‘mueble’ del programa.

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En esta ocasión a diferencia de la primera vez que pasó el camión de la mudanza, los mismos participantes debían responder a la pregunta sobre quién consideraban que era el “más mueble” dentro de La casa.

Manuela Gómez revive su salida como “mueble” de La casa de los famosos Colombia
Manuela Gómez recuerda su salida como “mueble” de La casa de los famosos con reflexión de la final. (Foto: Canal RCN)

Durante la votación, la mayoría de los famosos mencionaron el nombre de Manuela Gómez. Incluso, la propia participante decidió votarse a sí misma.

Tras el resultado, su salida se concretó bajo esa modalidad, lo que marcó su despedida de la competencia definitivamente, tras su salida a la exparticipante se le ha visto muy contentan compartido con su pequeña hija.

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