Luego de que Alejandro Estradasacara el poder del destierro en La casa de los famosos Colombia y escogiera a Juanda Caribe, el participante reaccionó ante la decisión durante la gala en vivo.

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¿Cómo reaccionó Juanda Caribe tras ser desterrado de La casa de los famosos?

Durante la gala se dio a conocer que las calabazas serían las protagonistas de la noche, ya que contenían poderes que podían cambiar el rumbo del juego.

Entre ellos, los famosos se enfrentaban a decisiones como sacar a alguien de la placa de nominación o enviar a otro directamente.

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El turno final fue para Alejandro Estrada, quien obtuvo el poder del destierro. Al momento de tomar su decisión, eligió a Juanda Caribe, con quien ha tenido diferencias dentro de la competencia.

Al inicio, tras conocer la decisión, Juanda Caribe se mostró sereno frente a sus compañeros.

Juanda Caribe dio sus primeras declaraciones tras el destierro. (Foto: Canal RCN)

Minutos después, la voz del Jefe le pidió que abandonara La casa y que sus pertenencias se las haría llegar.

La noticia tomó por sorpresa a varios de los participantes, quienes tuvieron que despedirse de inmediato. En medio de la situación, algunos reaccionaron con emotividad, como fue el caso de Beba, quien no pudo contener las lágrimas.

Antes de salir completamente, Juanda Caribe se dirigió a las cámaras para enviar un mensaje de agradecimiento por la oportunidad de haber hecho parte La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Juanda Caribe tras ser desterrado de La casa de los famosos Colombia?

Tras su salida, el participante fue enviado al loft, un espacio alterno dentro de La casa de los famosos Colombia. Allí, los Carla y Marcelo le explicaron la dinámica de este lugar.

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Según se le indicó, este poder no funciona como un castigo, sino como un beneficio dentro del juego.

Juanda Caribe dio sus primeras declaraciones tras el destierro. (Foto: Canal RCN)

En el loft, Juanda Caribe podrá permanecer hasta que el Jefe lo determine y, además, tendrá la posibilidad de observar lo que ocurre en La casa y usar esa información a su favor, es decir podrá expiar.

Al conocer los detalles, Juanda Caribe cambió su expresión y reaccionó ante las cámaras diciendo: “Gracias, no me lo esperaba”, expresó inicialmente. Luego agregó: “Me han permitido abrir mi corazón y mostrar quién soy”.