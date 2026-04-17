En las últimas horas, el mundo del cine colombiano se ha vestido de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido exponente quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los seguidores del reconocido director y crítico del cine al destacarse como una de las figuras más representativas de este campo en el país.

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¿Quién fue el reconocido director y exponente del cine en Colombia que falleció en las últimas horas?

Así se confirmó el fallecimiento de Augusto Bernal Jiménez. | Foto: Freepik

El nombre de Augusto Bernal Jiménez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido director y crítico del cine colombiano, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

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La noticia fue principalmente confirmada por parte de un comunicado oficial compartido por parte de Proimágenes Colombia, cuya cuenta de Instagram cuentan con más de 53 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Lamentamos el fallecimiento de Augusto Bernal. Sociólogo, crítico, investigador y docente de cine. Ocupó la dirección del Departamento de Cine del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) y de la Cinemateca Distrital de Bogotá”, dice el comunicado.

Aunque por el momento no se ha confirmado la razón por la que falleció Augusto Bernal, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano como Coraima Torres y Katherine Vélez lo despidieron con sentidas palabras, expresando lo siguiente:

“Descansa en paz”, “Gracias por dejar un gran legado en el cine”, “¡Maestro! Amigo, socio y cómplice. Los mejores recuerdos de charlas, libros y películas. Duele su partida”, agregaron.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Augusto Bernal Jiménez?

¿Cuál fue el importante legado que dejó Augusto Bernal Jiménez? | Foto: Freepik

Cabe destacar que Augusto Bernal dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, pues, tuvo la oportunidad de llevar a cabo varios proyectos como, según se reveló en el reciente comunicado de Proimágenes Colombia: