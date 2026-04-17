Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¡Sentido luto en la televisión colombiana! Falleció reconocido exponente en las últimas horas

Se confirmó el fallecimiento reconocido exponente de la televisión colombiana de manera inesperada en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Sentido luto en la televisión colombiana! Falleció reconocido exponente en las últimas horas
¿Quién fue la reconocida celebridad del cine que falleció en las últimas horas? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el mundo del cine colombiano se ha vestido de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido exponente quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los seguidores del reconocido director y crítico del cine al destacarse como una de las figuras más representativas de este campo en el país.

Artículos relacionados

¿Quién fue el reconocido director y exponente del cine en Colombia que falleció en las últimas horas?

¡Sentido luto en la televisión colombiana! Falleció reconocido exponente en las últimas horas
Así se confirmó el fallecimiento de Augusto Bernal Jiménez. | Foto: Freepik

El nombre de Augusto Bernal Jiménez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido director y crítico del cine colombiano, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

Artículos relacionados

La noticia fue principalmente confirmada por parte de un comunicado oficial compartido por parte de Proimágenes Colombia, cuya cuenta de Instagram cuentan con más de 53 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Lamentamos el fallecimiento de Augusto Bernal. Sociólogo, crítico, investigador y docente de cine. Ocupó la dirección del Departamento de Cine del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) y de la Cinemateca Distrital de Bogotá”, dice el comunicado.

Aunque por el momento no se ha confirmado la razón por la que falleció Augusto Bernal, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano como Coraima Torres y Katherine Vélez lo despidieron con sentidas palabras, expresando lo siguiente:

“Descansa en paz”, “Gracias por dejar un gran legado en el cine”, “¡Maestro! Amigo, socio y cómplice. Los mejores recuerdos de charlas, libros y películas. Duele su partida”, agregaron.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Augusto Bernal Jiménez?

¡Sentido luto en la televisión colombiana! Falleció reconocido exponente en las últimas horas
¿Cuál fue el importante legado que dejó Augusto Bernal Jiménez? | Foto: Freepik

Cabe destacar que Augusto Bernal dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, pues, tuvo la oportunidad de llevar a cabo varios proyectos como, según se reveló en el reciente comunicado de Proimágenes Colombia:

“Estuvo a cargo de la dirección y edición de las revistas Arcadia va al Cine, Arcadia Textos y Betty Blue, y fue fundador de la escuela de cine Black Maria. Descanse en paz”, dijo Proimágenes en la descripción de la publicación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Reviven video de Shakira tras su cuestionada actitud con un camarógrafo Shakira

Reviven polémico video de Shakira tras mostrar cuestionable actitud con un camarógrafo

Un video que se viralizó en 2025, re vivió en pleno 2026 por el cual, Shakira fue cuestionada y criticada por polémica actitud.

Muere Elsa Landabaso, esposa del exfutbolista Julen Guerrero Talento internacional

¡El fútbol está de luto! Falleció la esposa del exfutbolista Julen Guerrero: esto se sabe

La noticia fue dada a conocer por varios clubes, que lamentaron el fallecimiento de la esposa del reconocido futbolista.

¡Duelo en el fútbol! Falleció reconocido exjugador en grave accidente automovilístico: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en el fútbol! Falleció reconocido exjugador en grave accidente automovilístico: ¿quién fue?

El mundo del fútbol se viste de luto tras despedir a una importante figura quien falleció en grave accidente de tránsito.

Lo más superlike

Yaya Muñoz y ex de Aida Victoria Merlano generan rumores en redes sociales Yaya Muñoz

Yaya Muñoz y ex de Aida Victoria Merlano generan rumores en redes sociales; ¿están juntos?

Yaya Muñoz y el ex de Aida Victoria Merlano llamaron la atención en redes tras aparecer con una inesperada interacción.

Beba se pronunció sobre la placa de nominados en La casa de los famosos Col: ¿qué dijo al respecto? La casa de los famosos

Beba se pronunció sobre la placa de nominados en La casa de los famosos Col: ¿qué dijo al respecto?

Blessd habló sobre la llegada de su bebé y lo que siente en esta nueva etapa Blessd

Blessd rompió el silencio sobre la llegada de su bebé e hizo confesiones: “lo difícil que fue para mí”

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles? Salud y Belleza

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles?

Christian Nodal pospuso su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepiente de casarse? Christian Nodal

Christian Nodal pospone su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepintió?