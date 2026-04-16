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¡El fútbol está de luto! Falleció la esposa del exfutbolista Julen Guerrero: esto se sabe

La noticia fue dada a conocer por varios clubes, que lamentaron el fallecimiento de la esposa del reconocido futbolista.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Muere Elsa Landabaso, esposa del exfutbolista Julen Guerrero
Falleció Elsa Landabaso, esposa de Julen Guerrero. (Fotos: Freepik)

El fútbol está de luto tras conocerse el fallecimiento de Elsa Landabaso, esposa de Julen Guerrero, una de las leyendas del futbol español de los años 90’s.

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¿Qué se sabe del fallecimiento de Elsa Landabaso, esposa de Julen Guerrero?

La noticia fue confirmada a través de la Federación Vizcaína de Fútbol, que, por supuesto generó una ola de mensajes de condolencias por parte del entorno deportivo y seguidores.

Elsa Landabaso, quien mantuvo un perfil alejado de la vida mediática, acompañó durante años la trayectoria del exjugador, reconocido por su paso por el Athletic Club.

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La información sobre el fallecimiento de Elsa Landabaso se dio a conocer inicialmente por medio de la Federación Vizcaína de Fútbol, entidad que expresó sus condolencias a la familia.

Muere Elsa Landabaso, esposa del exfutbolista Julen Guerrero
Falleció Elsa Landabaso, esposa de Julen Guerrero. (Foto: AFP)

En el mensaje, además de confirmar la noticia, hizo énfasis en el acompañamiento a Julen Guerrero, hijo de Elsa y Julen y demás seres queridos.

Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento.

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Desde las organizaciones deportivas que han reaccionado, se ha insistido en la importancia de preservar la privacidad de la familia.

Elsa Landabaso fue madre de dos hijos: Karla, de 25 años, y Julen Jon Guerrero, de 22, quien actualmente hace parte del filial del Getafe CF.

¿Qué reacciones ha dejado la muerte de Elsa Landabaso, esposa de Julen Guerrero?

Tras conocerse la noticia, varias instituciones del fútbol español emitieron mensajes públicos. El Getafe CF, club donde juega su hijo, compartió un comunicado en el que expresó su apoyo a la familia y su pesar por lo ocurrido.

Muere Elsa Landabaso, esposa del exfutbolista Julen Guerrero
Falleció Elsa Landabaso, esposa de Julen Guerrero. (Foto: AFP)

Por su parte, el Athletic Club también se pronunció con un mensaje dirigido a Julen Guerrero, recordando su histórico vínculo con la institución. En su comunicación, el club manifestó acompañamiento en este momento y envió palabras de condolencia.

“El Athletic y toda su familia athleticzale estamos contigo en estos duros momentos, Julen. Lamentamos profundamente el fallecimiento de tu mujer, Elsa Landabaso”, fueron las palabras que compartieron.

Hasta ahora, Julen Guerrero no se ha pronunciado tras el fallecimiento de su esposa, con quien llevaba más de 26 años de relación.

 

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