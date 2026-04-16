Alexa Torrex recibió la visita de su mascota en La casa de los famosos; así fue el emotivo encuentro

Alexa Torrex no pudo contener las lágrimas de emoción al ver a su mascota en La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex disfruta de la compañía de su mascota en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Quiénes recibirán la visita de su mascota en La casa de los famosos Colombia 3?

El público votó y eligió a los dos participantes que serían visitados por sus perros. Alexa Torrex y Mariana Zapata fueron las escogidas.

El primer turno fue para la cucuteña, quien no esperaba esta grata sorpresa. La creadora de contenido agradeció y aseguró que fue una recarga muy importante de energía para afrontar lo que queda de la competencia.

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¿Cómo se llama la mascota de Alexa Torrex?

“Recochita”, como se llama la mascota de Alexa, se mostró juguetona con los demás habitantes y dejó ver cuánto extrañaba a su dueña con movimientos de cola y lamidas.

La llegada del perro activó a los famosos, que se mostraron felices con el nuevo habitante temporal de la casa más famosa del país.

Mientras tanto, Alejandro Estrada y Mariana Zapata se preparan para enfrentarse en la prueba de salvación, que definirá quién de los dos se queda con el ansiado poder.

La emoción de Alexa fue evidente desde el primer instante. La creadora de contenido se dejó ver vulnerable y conmovida, demostrando que la conexión con su mascota es un pilar fundamental en su vida.

Luego de la noche de nominación, la tensión aumentó aún más. Muchos poderes fueron utilizados estratégicamente y la sorpresa mayor llegó cuando Alejandro Estrada tomó la decisión de desterrar de manera indefinida a Juanda Caribe del juego.

Esta jugada cambió por completo la dinámica dentro de la casa, pues los concursantes no saben que el humorista los está espiando desde su estadía en el Loft.

La presencia silenciosa de Juanda en ese espacio abre un nuevo capítulo en la competencia, generando expectativa sobre cómo influirá su observación en los próximos movimientos y en las relaciones entre los participantes.