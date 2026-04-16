Karola reveló que le gustaría hacer las paces con Alexa Torrex y Alejandro Estrada luego de su eliminación en La casa de los famosos Colombia 3.

Karola dijo que sus compañeros no la apoyaron en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Karola sobre hacer las paces con Alexa Torrex y Alejandro Estrada tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3?

En entrevista con RCN Radio, la cartagenera dijo que, aunque tuvo muchos conflictos con los cucuteños, no espera cargar con las diferencias y que lo que pasó en el programa se quedó en el pasado.

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¿Karola sintió el respaldo de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia 3?

Karola también expresó que Eidevin y ella fueron perjudicados por su propio juego porque cuando el actor salió expulsado no sintió el apoyo real de sus compañeros, lo que la llevó a pensar que ambos defendían a todos, mientras que ellos los dejaron solos cuando se presentaron los percances con Alejandro.

La exconcursante manifestó que le gustaría regresar a la casa más famosa del país, pero para mostrar a Karol y dejar a un lado su personaje de Karola.

Según sus palabras, se siente feliz y tranquila por llegar hasta donde llegó en la competencia y ahora solo piensa aprovechar todas las oportunidades que se le presenten para seguir consolidándose como una figura del entretenimiento colombiano.

Desde ayer se encuentra en su natal Cartagena, en donde fue recibida con música, pancartas y aplausos, un gesto que la emocionó y que le recordó el cariño de su gente.

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La cartagenera dejó claro que su intención es cerrar ciclos y no cargar con rencores. Para ella, lo vivido en el programa fue una experiencia intensa que le permitió conocerse mejor y entender que las diferencias no deben trascender más allá.

Karola ahora se enfoca en construir una carrera sólida en el entretenimiento, con la tranquilidad de haber dejado huella en una de las competencias más vistas del país.

La historia de Karola muestra cómo los participantes de La casa de los famosos Colombia 3 viven intensamente cada etapa, pero también cómo logran transformar esas experiencias en oportunidades para crecer personal y profesionalmente.

Su mensaje de reconciliación y su deseo de mostrarse auténtica marcan un nuevo capítulo en su vida, uno que promete estar lleno de retos y aprendizajes.