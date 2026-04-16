Beba se desahogó con Alexa Torrex sobre su enfrentamiento con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3.

Beba y Alexa Torrex se ven más cercanas en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué le contó Beba a Alexa Torrex sobre Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de su fuerte discusión en la prueba de presupuesto, Beba y Mariana se han visto bastante distanciadas cuando antes eran inseparables.

Esta fractura ha permitido que veamos algo impensado: Beba y Alexa Torrex siendo amigas.

Mientras se maquillaban y arreglaban, las participantes aprovecharon para hablar sobre lo sucedido.

La barranquillera le expresó a la cucuteña que se siente muy dolida con Mariana por todo lo que le escuchó decir y por fragmentar una amistad que ella consideraba auténtica y en la que se entregó por completo.

Beba confesó que había prometido no volver a confiar en nadie, pero reconoció que en una convivencia 24/7 es inevitable generar vínculos fuertes.

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Lo que más le duele es que junto a Mariana habían sido inseparables desde el inicio de la competencia y ahora, en la recta final, atraviesan un distanciamiento que parece definitivo.

La deportista aseguró que no piensa dejarse llevar por las emociones, pues entiende que se trata de un juego individual, aunque sí dejó claro que no hará nada por recuperar esa amistad. Para ella, la responsabilidad de enmendar lo ocurrido recae en Mariana.

La barranquillera explicó que, aunque suele mostrarse fuerte, es una mujer sentimental y emocional. Por eso, actos como los de Mariana la afectan profundamente.

Beba quiere enfocarse en su propio camino hacia la final, sin depender de alianzas emocionales que puedan debilitar su estrategia.

Este distanciamiento marca un antes y un después en su participación, mostrando una faceta más madura y calculadora.

Alexa escuchó atentamente a Beba y señaló que un gesto así nunca se espera de alguien cercano.

Este acercamiento entre ambas sorprendió a los seguidores, pues hasta hace poco no se imaginaba una amistad entre ellas.

La situación ha permitido que Alexa gane un espacio de confianza con Beba, lo que podría convertirse en una alianza inesperada en la recta final del reality.

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¿Quién fue el ganador de la prueba de salvación de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras tanto, Alejandro Estrada se convirtió en protagonista al ganar la prueba de salvación, lo que le otorga una responsabilidad clave en el top 10 si le gana a Mariana, líder de esta semana.

Sus decisiones, sumadas a las tensiones entre los demás concursantes, mantienen la expectativa alta sobre lo que sucederá en los próximos días.