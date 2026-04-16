Valentino y Mariana Zapata comparan a Alexa Torrex con Altafulla en La casa de los famosos; ¿por qué?

Mariana Zapata y Valentino Lázaro analizaron el juego de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3.

Valentino Lázaro y Mariana Zapata analizan las decisiones en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionaron Valentino Lázaro y Mariana Zapata al destierro de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de la decisión de Alejandro Estrada de enviar al destierro a Juanda Caribe, los integrantes de la habitación Calma compartieron sus impresiones sobre las estrategias de sus rivales.

Según ellos, Alexa se mostró inconforme con la jugada de Alejandro, pues consideran que esta decisión fortalece a Juanda y complica su plan de llegar a la final junto a Tebi.

Ambos coincidieron en que las señas que se hicieron durante la gala de nominación dejaron en evidencia la claridad con la que cada uno está jugando en esta recta final.

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¿Por qué Valentino Lázaro comparó a Alexa Torrex con Altafulla en La casa de los famosos Colombia 3?

Valentino fue enfático al señalar que Alexa intenta replicar el estilo de juego de Altafulla, lo que para él representa un riesgo.

En su opinión, la decisión de Alejandro no solo victimiza a Juanda, sino que le otorga un poder estratégico de espionaje que ya benefició a Altafulla en la temporada pasada.

Tanto Lázaro como Zapata saben que si no afinan sus movimientos, podrían ir quedando fuera uno a uno hasta que solo quede un acompañante para completar el grupo de finalistas junto a los integrantes de Tormenta.

La dinámica de los poderes otorgados en la gala de nominación transformó el rumbo del programa.

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Cada participante recibió una ventaja o restricción que impacta directamente en sus posibilidades de avanzar.

Desde la inmunidad hasta el veto de nominación, pasando por el intercambio y el destierro, estas herramientas se convirtieron en piezas clave para definir alianzas y estrategias.

En este contexto, Juanda Caribe, pese a haber sido desterrado, obtuvo un beneficio que le permitirá observar y analizar a sus compañeros desde el Loft, lo que podría darle una ventaja significativa al regresar.

Mariana y Valentino, conscientes de la importancia de cada movimiento, saben que deben actuar con precisión para no quedar rezagados.

La tensión aumenta a medida que se acerca la semifinal y las decisiones se vuelven más determinantes.

La casa se convierte en un tablero de ajedrez en el que cada jugada puede definir quién logra llegar a la gran final y quién se despide del sueño.