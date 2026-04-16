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Juanda Caribe tendrá poderes especiales en su destierro en La casa de los famosos; ¿cuáles son?

Juanda Caribe vivirá aislamiento en el Loft con ventajas únicas que le permitirán observar y decidir sobre sus compañeros.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juanda Caribe recibe poderes en el destierro.
Juanda Caribe recibe poderes en el destierro en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Juanda Caribe dio sus impresiones luego de ser desterrado en La casa de los famosos Colombia 3.

Juanda Caribe podrá espiar a sus compañeros.
Juanda Caribe podrá espiar a sus compañeros de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué poderes tendrá Juanda Caribe en el destierro de La casa de los famosos Colombia 3?

El humorista quedó bastante sorprendido en la dinámica de nominación en la que los participantes se ubicaron en unas casillas que tenían beneficios y castigos.

Alejandro Estrada sacó el destierro y no dudó en mandar a Juanda Caribe. Aunque parecía un castigo, esta decisión resultó ser todo lo contrario.

Juanda se despidió entre lágrimas de sus compañeros que no podían creer lo que estaba pasando.

Los participantes y Juanda fueron informados que se trataba de una situación temporal y que durante su aislamiento tendría algunos poderes.

Juanda Caribe quedó desconcertado cuando le avisaron, pero le cambió el semblante al entender que no era una salida definitiva.

Marcelo Cezán y Carla Giraldo le explicaron que estaría solo en el Loft por un tiempo determinado y que podría usar el poder del espionaje y controlar las cámaras como lo desee.

Este espacio le permitirá descansar, reflexionar y generar contenido en solitario. Además, podrá regresar a la competencia con la ventaja de tener información valiosa sobre los movimientos y estrategias de los demás concursantes.

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¿Qué dijo Juanda Caribe luego de enterarse de qué se trataba el destierro en La casa de los famosos Colombia 3?

El humorista expresó que sintió temor porque pensó que saldría de la casa más famosa del país.

Sin embargo, al comprender que se trataba de un aislamiento estratégico, agradeció al público por mantenerlo en el top 10 del juego y por permitirle seguir mostrando sus talentos.

El destierro, lejos de ser un castigo, se convirtió en una oportunidad para observar desde otra perspectiva y fortalecer su estrategia dentro del reality.

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La despedida de Juanda estuvo cargada de emoción. Sus compañeros lo abrazaron y le desearon fuerza en este nuevo reto.

Muchos consideran que este aislamiento puede darle un aire renovado y que su regreso será aún más fuerte.

La expectativa crece sobre cómo usará el poder del espionaje y qué decisiones tomará con la información que obtenga.

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