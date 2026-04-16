En las últimas horas, el mundo del fútbol se ha vestido de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocido exjugador quien tuvo la oportunidad de participar en importantes equipos de talla internacional.

La noticia ha causado un profundo vacío por parte de los seguidores del exfutbolista quien tuvo la oportunidad de participar en importantes equipos de talla internacional en donde dejó un importante legado.

Además, se confirmó que el exfutbolista falleció en un grave hecho en donde perdió la vida a causa de un accidente automovilístico.

¿Quién fue el reconocido futbolista que falleció en las últimas horas?

Así se confirmó la muerte del exfutbolsita Alex Manninger. | Foto: Freepik

El nombre de Alex Manninger se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido exfutbolista, sino que también, por confirmarse la desafortunada noticia de su fallecimiento.

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La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte del equipo de Inglaterra el Liverpool, expresando las siguientes palabras a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de 49 millones de seguidores:

“El Liverpool FC está profundamente triste por el fallecimiento del ex portero Alex Manninger a la edad de 48 años. Los pensamientos de todos en LFC están con la familia y amigos de Alex en este difícil momento”, agregó El Liverpool.

¿Cuál fue la causa por la que falleció Alex Manninger en las últimas horas?

Essta fue la causa por la que falleció Alex Manninger. | Foto: Freepik

Según lo reveló el medio de comunicación internacional ABC, se refleja que el exportero Alex Manninger falleció a causa de un accidente de tráfico.

También, se refleja que la causa principal por la que falleció Alex se debió a causa de un accidente automovilístico, pues el carro en el que se dirigía aparentemente colisionó con un tren en Salzburgo, Austria.

La noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los seguidores y allegados a Alex, quien dejó un importante legado en el campo futbolístico.

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Cabe destacar que Alex Manninger se destacó por ser un reconocido exfutbolista austriaco al tener la oportunidad de participar en importantes equipos internacionales como: Arsenal, Juventus, Liverpool y Augsburgo.