Reconocida actriz de cine falleció rodeada de su familia; luchó hasta el final

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de una recordada actriz estadounidense que dejó huella en el cine y la televisión durante las décadas de los 60 y 70.

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La artista falleció en su hogar, rodeada de sus seres queridos, luego de enfrentar complicaciones de salud en las últimas semanas.

Su partida ha generado múltiples reacciones entre fanáticos y colegas, quienes recuerdan su legado en la industria.

¿Quién es la reconocida actriz que falleció?

Joy Harmon fue una actriz que alcanzó gran reconocimiento por su participación en la película Cool Hand Luke, donde protagonizó una escena que se convirtió en un momento icónico del cine clásico.

Su papel como Lucille en la recordada escena del lavado de autos quedó grabado en la cultura popular durante décadas.

Antes de llegar a Hollywood, Harmon inició su carrera desde muy joven como modelo infantil y reina de concursos de belleza. Incluso, fue finalista en el certamen Miss Connecticut, lo que impulsó su camino hacia el mundo del espectáculo.

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Posteriormente, participó en producciones teatrales dentro y fuera de Broadway, lo que le permitió perfeccionar su talento antes de dar el salto a la televisión.

Sus primeras apariciones incluyeron programas como b y “Tell It To Groucho”, donde comenzó a ganar visibilidad.

A lo largo de su carrera, también participó en producciones como “Village of the Giants”, “One Way Wahine”, “Under the Yum Yum Tree” y “Angel in My Pocket”. Además, hizo parte de populares series de televisión como “Batman”, “The Monkees” y “Bewitched”, consolidando así una trayectoria versátil en cine y TV.

Con el paso de los años, decidió alejarse de la actuación para enfocarse en su vida personal. Fue madre de tres hijos, fruto de su relación con el editor de cine Jeff Gourson, con quien estuvo casada durante varias décadas.

Joy Horman falleció rodeadea de su familia (Foto Freepik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Joy Harmon?

De acuerdo con información entregada por su familia, Joy Harmon falleció tras presentar complicaciones derivadas de una neumonía que contrajo semanas antes.

La actriz fue hospitalizada durante un periodo de una a dos semanas y posteriormente trasladada a un centro de rehabilitación, donde continuó su recuperación. Sin embargo, su estado de salud se complicó, por lo que regresó a su hogar para recibir cuidados paliativos en sus últimos días.

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A pesar de su condición, su familia aseguró que la actriz se mantuvo fuerte y optimista hasta el final, con la esperanza de recuperarse y retomar sus actividades diarias.

Harmon se mantuvo activa hasta poco antes de ser hospitalizada, trabajando en su panadería “Aunt Joy’s Cakes”, un negocio que fundó en 2003 y que se convirtió en un lugar muy querido por su comunidad. Allí, además de atender a sus clientes, solía compartir con sus seguidores y firmar autógrafos.