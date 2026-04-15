Novia de Tebi rompe el silencio tras su cercanía con Alexa en el reality

La tensión dentro de La casa de los famosos Colombia sigue en aumento, esta vez por el evidente acercamiento entre Tebi Bernal y Alexa, quienes han protagonizado varios momentos que no han pasado desapercibidos ni para sus compañeros ni para los seguidores del programa.

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En medio de esta situación, la atención se trasladó fuera de la casa, luego de que Alejandra Salguero, novia del participante, reapareciera en redes sociales con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta frente a lo que ocurre dentro del reality.

¿Qué reflexión compartió Alejandra Salguero en redes?

Tras varios días alejada del ojo público, la paisa decidió pronunciarse a través de un video en sus redes sociales, donde explicó por qué había guardado silencio en medio de la polémica.

Según contó, su ausencia se debía a que cualquier palabra que dijera podría jugar en su contra. Además, aseguró que siempre ha sido una persona prudente con su vida personal y que no actúa en busca de aprobación externa.

Sin embargo, explicó que sintió la necesidad de hablar como parte de un proceso personal y espiritual. Salguero afirmó que su mensaje estaba guiado por su fe y por la intención de encontrar tranquilidad en medio del momento que atraviesa.

Durante su intervención, compartió una reflexión centrada en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Señaló que no es suficiente afirmar que se tiene a Dios en el corazón, sino que esto debe reflejarse en las acciones diarias.

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También habló sobre las situaciones difíciles que pueden generar dolor y confusión, pero aseguró que refugiarse en la fe puede ayudar a sobrellevarlas.

En ese sentido, agregó que el ser humano no siempre tiene la capacidad de anticiparse a lo que ocurrirá y que muchas experiencias deben vivirse para poder aprender.

La reflexión concluyó con una frase que llamó la atención de los usuarios: no importa lo que una persona diga, sino lo que demuestra con sus actos.

Novia de Tebi reaparece y desata rumores tras acercamiento con Alexa (Foto Canal RCN)

¿Alejandra Salguero terminó con Tebi?

Hasta el momento, Alejandra Salguero no ha confirmado públicamente si su relación con Tebi Bernal llegó a su fin.

Sin embargo, en redes sociales varios usuarios notaron un detalle que avivó las especulaciones: la paisa habría dejado de seguir al participante, lo que para muchos sería una señal de distanciamiento.

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