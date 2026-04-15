Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria conmueve en redes: su hijo la ve en TV mientras ella está lejos

Aida Victoria compartió un emotivo video de su hijo viéndola en TV mientras ella está fuera del país.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Aida Victoria conmueve: su hijo la ve en TV mientras ella está lejos
Aida Victoria conmueve: su hijo la ve en TV mientras ella está lejos (Foto Canal RCN)

Aida Victoria Merlano volvió a tocar el corazón de sus seguidores tras compartir un emotivo momento protagonizado por su hijo Emiliano.

Artículos relacionados

La creadora de contenido publicó un video en el que el pequeño aparece viendo atentamente a su mamá a través de la televisión, generando miles de reacciones en redes sociales.

El clip fue difundido mientras Aida se encuentra fuera del país, lo que hizo aún más significativo el momento para sus seguidores, quienes han estado atentos a cada paso de la empresaria en esta nueva etapa.

Hijo de Aida Victoria la ve en TV y el momento derrite las redes
Hijo de Aida Victoria la ve en TV y el momento derrite las redes (Foto Canal RCN)

¿Dónde está Aida Victoria Merlano?

Días atrás, la barranquillera confirmó que viajó a México para participar en un reality, una decisión que, según explicó, está directamente relacionada con el bienestar y el futuro de su hijo Emiliano.

Aida ha sido transparente sobre lo difícil que ha sido separarse de su bebé, quien tiene apenas ocho meses.

A través de un video que dejó grabado antes de su viaje, confesó que enfrentó este nuevo reto con miedo, ansiedad y “el llanto en la garganta”, pero con la convicción de que está trabajando por darle una mejor vida.

Artículos relacionados

La creadora de contenido también pidió a las personas cercanas que están cuidando a su hijo que lo protegieran y lo llenaran de amor durante su ausencia, dejando ver lo importante que es para ella su rol como madre, incluso en medio de sus compromisos profesionales.

“Mi mayor motivo”: Aida Victoria conmueve con su hijo viéndola en TV
“Mi mayor motivo”: Aida Victoria conmueve con su hijo viéndola en TV (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Aida Victoria sobre Emiliano?

El video que conmovió a sus seguidores muestra a Emiliano observando fijamente la pantalla mientras su madre aparece en televisión. La escena refleja la conexión entre ambos, incluso a la distancia.

Desde donde se encuentra, Aida acompañó el momento con un mensaje cargado de amor. En él, le habla directamente a su hijo, le pide que coma bien y le recuerda cuánto lo ama, dejando claro que él es su mayor motivación.

El gesto no pasó desapercibido. En redes sociales, miles de usuarios reaccionaron destacando la fortaleza de la empresaria al asumir este reto profesional lejos de su hijo, así como la ternura del momento compartido.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Shaira habló. Shaira

¿Dejó la soltería? Shaira se sincera sobre su vida amorosa y revela cómo enfrenta los rumores

Shaira aclaró aspectos de su vida sentimental y sorprendió con la forma en que enfrenta las especulaciones sobre su carrera.

Manuela Gómez cuenta en qué invirtió su dinero de La casa de los famosos. Manuela Gómez

Manuela Gómez reveló en qué gastó el dinero de La casa de los famosos Colombia

Manuela Gómez sorprende al confesar en qué invirtió el dinero que ganó en La casa de los famosos Colombia.

Beba de la Cruz y Mariana Zapara en La casa de los famosos Colombia. Mariana Zapata

Beba tildó de "fría y cruel" a Mariana Zapata tras fuertes comentarios en su contra: "estoy impactada"

Beba se desahogó con Valentino Lázaro y se mostró decepcionada por el comportamiento de Mariana Zapata.

Lo más superlike

El acercamiento de Alejandro Estrada y Valentino La casa de los famosos

Alejandro Estrada está siendo involucrado en un nuevo shippeo en La casa de los famosos: ¿con quién?

Alejandro Estrada sigue dando de qué hablar en La casa de los famosos Colombia al estar muy cercano con uno de sus compañeros.

Running en Colombia: ¿por qué este deporte se ha puesto de moda y qué beneficios tiene? Salud

Running en Colombia: ¿por qué este deporte se ha puesto de moda y qué beneficios tiene?

El comentado baile de Karol G y Becky G. Karol G

Karol G causó furor en redes tras comentado baile junto a Becky G y Young Miko

Llane presenta “Arepa con Queso”, su nuevo sencillo Talento nacional

Llane le hace un homenaje a sus raíces llaneras con su sencillo "Arepa con Queso"

Christian Nodal pospuso su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepiente de casarse? Christian Nodal

Christian Nodal pospone su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepintió?