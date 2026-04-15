Aida Victoria conmueve: su hijo la ve en TV mientras ella está lejos

Aida Victoria Merlano volvió a tocar el corazón de sus seguidores tras compartir un emotivo momento protagonizado por su hijo Emiliano.

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La creadora de contenido publicó un video en el que el pequeño aparece viendo atentamente a su mamá a través de la televisión, generando miles de reacciones en redes sociales.

El clip fue difundido mientras Aida se encuentra fuera del país, lo que hizo aún más significativo el momento para sus seguidores, quienes han estado atentos a cada paso de la empresaria en esta nueva etapa.

Hijo de Aida Victoria la ve en TV y el momento derrite las redes (Foto Canal RCN)

¿Dónde está Aida Victoria Merlano?

Días atrás, la barranquillera confirmó que viajó a México para participar en un reality, una decisión que, según explicó, está directamente relacionada con el bienestar y el futuro de su hijo Emiliano.

Aida ha sido transparente sobre lo difícil que ha sido separarse de su bebé, quien tiene apenas ocho meses.

A través de un video que dejó grabado antes de su viaje, confesó que enfrentó este nuevo reto con miedo, ansiedad y “el llanto en la garganta”, pero con la convicción de que está trabajando por darle una mejor vida.

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La creadora de contenido también pidió a las personas cercanas que están cuidando a su hijo que lo protegieran y lo llenaran de amor durante su ausencia, dejando ver lo importante que es para ella su rol como madre, incluso en medio de sus compromisos profesionales.

“Mi mayor motivo”: Aida Victoria conmueve con su hijo viéndola en TV (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Aida Victoria sobre Emiliano?

El video que conmovió a sus seguidores muestra a Emiliano observando fijamente la pantalla mientras su madre aparece en televisión. La escena refleja la conexión entre ambos, incluso a la distancia.

Desde donde se encuentra, Aida acompañó el momento con un mensaje cargado de amor. En él, le habla directamente a su hijo, le pide que coma bien y le recuerda cuánto lo ama, dejando claro que él es su mayor motivación.

El gesto no pasó desapercibido. En redes sociales, miles de usuarios reaccionaron destacando la fortaleza de la empresaria al asumir este reto profesional lejos de su hijo, así como la ternura del momento compartido.