Manuela Gómez reveló en qué gastó el dinero de La casa de los famosos Colombia

Manuela Gómez rompió el silencio sobre el dinero que ganó por su participación en La casa de los famosos Colombia tras varias semanas de haber sido eliminada por ser el mueble de la temporada.

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¿En qué gastó Manuela Gómez el dinero que ganó en La casa de los famosos Colombia?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia sorprendió durante la tarde de este miércoles 15 de abril al revelar a sus cientos de seguidores la primera inversión que realizó con el dinero obtenido durante su paso por el reality.

Manuela Gómez sorprende al revelar su primera gran compra tras La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

En el video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Manuela Gómez expresó que decidió comprar un jacuzzi doble para su nueva casa, ya que desde hace meses viene remodelándola a su gusto y este era un detalle importante en esta etapa.

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Sin embargo, vale la pena destacar que Manuela Gómez no reveló detalles de la suma total obtenida en esta experiencia.

¿Por qué Manuela Gómez compró un jacuzzi para su casa?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia explicó que la razón detrás de su compra es que, desde que inició la remodelación de su casa, tenía en mente crear una zona en la terraza con un gran jacuzzi. Sin embargo, debido a gastos adicionales en este tipo de arreglos, no había podido adquirirlo.

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No obstante, tras vivir su experiencia dentro del reality y estar alejada de su pequeña hija, confesó que decidió no esperar más para comprarlo, ya que este accesorio era más importante de lo que pensaba.

Sale a la luz cómo Manuela Gómez usó el dinero que ganó en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Explicó que, más allá de lo estético, la razón principal de esta compra es su hija, a quien le encantan los baños con burbujas, y así puede compartir más tiempo de calidad con ella en su hogar.