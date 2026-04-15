Internautas 'shippean' a Juanda Caribe y Mariana Zapata tras curioso gesto en La casa de los famosos

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sigue siendo motivo de amores y odios no solo al interior de la competencia, sino también fuera de ella, pues como sucede en cada edición, los internautas han hecho de las suyas mostrando afinidad con ciertas cercanías que han surgido en el juego.

Artículos relacionados La casa de los famosos Emiro Navarro rompió el silencio tras eliminación de Karola de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?

¿Por qué 'shippean' a Mariana Zapata y Juanda Caribe?

Y es que, en medio de las actividades y la convivencia misma en el reality, seguidores de algunos participantes han aprovechado para crear sus propios 'shippeos', esto a raíz de momentos específicos que se viven allí y que luego son editados para crear videos que capten la atención del público.

Artículos relacionados La casa de los famosos Reencuentro de Karola y Eidevin, uno de los más esperados por sus fans tras La casa de los famosos

"Mi Shippeo más prohibido y culposo", es lo que se puede leer en uno de los videos que circulan en redes sociales.

Artículos relacionados La casa de los famosos Karola rompió el silencio y habló sin filtros sobre Mariana: ¿qué dijo?

Allí, se puede apreciar una recopilación de varios momentos protagonizados por Mariana Zapatay Juanda Caribe, quienes ante los ojos de los televidentes parecen tener bastante química.

¿Qué pasó entre Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Cabe señalar que, el video corresponde puntualmente a una dinámica en la que Juanda le entregó un detalle a Mariana y le dio un abrazo como muestra de su cariño y aprecio.

Mariana Zapata y Juanda Caribe protagonizan nuevo shippeo en redes. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, el videoclip generó opiniones divididas entre los usuarios, pues, por un lado, hay quienes mostraron de alguna manera aprobación por el llamado 'shippeo', pero otros en cambio, lo cuestionaron, especialmente por la relación que tiene el barranquillero con Sheila Gándara.

"Que pensará Sheila con eso", "Esos se gustan si señor, esas miradas", "Que mal esto peto @sheilafgandara date cuenta eres una mujer hermosa", "Entiendo a Mariana jajajajaja", "Hacen buena pareja", "Él se derrite por ella desde el dia 1", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Frente a esto, es importante mencionar que, todo corresponde a simples especulaciones y conclusiones por parte de los internautas, pues hasta el momento, ambos participantes han demostrado ser grandes compañeros de competencia y miembros de un mismo bando.