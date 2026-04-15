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Karola rompió el silencio y habló sin filtros sobre Mariana: ¿qué dijo?

Karol Alcendra, también dio a conocer si ahora comprende la participación de Emiro Navarro en la anterior temporada de La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Mariana Zapata y Karola en La casa de los famosos Colombia.
Karola habló sin filtro sobre Mariana Zapata tras salir de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Tras convertirse en la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, Karol Alcendra ha captado la atención en redes sociales tras pronunciarse frente a varias situaciones del reality, pero también respecto a algunos de sus compañeros de competencia.

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¿Qué dijo Karola sobre Mariana Zapara tras salir de La casa de los famosos Colombia?

En medio de una entrevista que la exparticipante concedió para La Mega Barranquilla, fue interrogada por Mariana Zapata, con quien tuvo varios enfrentamientos en las primeras semanas, pero con quien poco a poco fue haciendo las paces.

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"Te cambió la perspectiva frente a Mariana Zapata", preguntó la locutora. Por su parte, la joven barranquillera no solo expresó su posición frente a la antioqueña, sino también habló de una posibilidad de que puedan encontrarse afuera de la casa.

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"Un poco, un poco, honestamente, tiene sus cosas positivas, tiene sus cosas bonitas, no comparto 100% su personalidad porque creo que todos somos totalmente distintos", señaló la reciente eliminada.

¿Karola habló de un posible encuentro con Mariana Zapata tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Durante sus declaraciones, la exparticipante de esta tercera temporada, incluso no descartó que en un futuro puedan encontrarse afuera, además de confesar que podrían llegar a ser buenas colegas o compañeras.

Mariana Zapata y Karola en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Karola sobre Mariana tras ser eliminada de La casa e los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Además de responder a esta pregunta puntual, la creadora de contenido admitió que, luego de vivir esta experiencia entiende mucho más a Emiro Navarro, su mejor amigo, pues desde afuera, nadie puede ver las energías ni la vibra de las personas, situación que cambia por completo cuando se vive en carne propia la convivencia.

"Entendí cómo se viven las emociones a flor de piel, que te dan ganas de llorar, que te sientes feliz, que te sientes molesto, que estás cansado, que no, entonces entendí ese tipo de cosas, pero bacanísimo".

Así mismo, admitió cómo en el pasado lanzó juicios u opiniones sobre participantes de anteriores temporadas sin saber cómo es estar allí conviviendo con muchas personas al mismo tiempo.

Con su salida, la influencer se quedó por fuera del top 10 de esta tercera temporada, el cual quedó conformado de la siguiente manera: Alexa Torrex, Juanda Caribe, Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juancho Arango, 'Campanita', Beba, Valentino Lázaro y Aura María Geithner.

Mariana Zapata y Karola en La casa de los famosos Colombia.
Karola se refirió a Mariana Zapata tras salir de La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

 

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