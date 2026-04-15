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Karol G causó furor en redes tras comentado baile junto a Becky G y Young Miko

Karol G causa revuelo en redes ante comentado baile que hizo junto a Becky G y Young Miko tras su presentación en Coachella.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El comentado baile de Karol G y Becky G.
Después de brillar en Coachella, Karol G protagonizó comentado baile. (COLPRENSA/ Airbnb)

El pasado domingo 12 de abril, Colombia hizo historia tras la presentación de Karol G en Coachella, pues la paisa es la primera colombiana en ser artista principal del cartel.

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En Indio, California, Estados Unidos, Carolina se presentó ante miles de personas que no solo son de es país, sino que estuvo acompañada de otros miles de latinos, quienes la apoyaron durante su show, mostrando emoción al verla.

Así mismo, la colombiana compartió su escenario con Becky G y Wisin, llevando el ritmo clásico y latino a tierras gringas. Sin importan de dónde fueran los asistentes, todos bailaron y gozaron con la bichota.

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¿Cómo celebró Karol G luego de ser artista principal en Coachella 2026?

A través de redes sociales se ha circulado un video en donde se vio cómo fue que Karol G celebró su gran presentación en Coachella 2026.

Karol G celebró su paso por Coachella y protagonizó comentado baile
El comentado baile de Karol G y Becky G. (AFP/ Amy Sussman)

Precisamente, la artista se fue de fiesta con sus amigos a celebrar por lo alto que hizo historia en Estados Unidos, dejando el nombre de Colombia por todo lo alto.

En los clips que se han difundido en todas las plataformas digitales, se ve el comentado baile de Carolina, pues le bailó a Becky G y a Young Miko como si nadie las estuviese viendo, sin duda, era lo mínimo después de tremendo show que hizo en uno de los escenarios musicales más importantes.

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¿Cuáles fueron las reacciones tras el baile de Karol G?

Karol G ha sido tendencia en redes sociales no por su presentación histórica en Coachella, sino por su vida privada, pues confesó que está soltera y reveló detalles tras su ruptura con Feid.

Después de brillar en Coachella, Karol G protagonizó comentado baile
Karol G celebró su paso por Coachella y protagonizó comentado baile.(AFP/ VALERIE MACON)

De hecho, en una entrevista habló de Anuel AA cuando le preguntaron por él y eso generó furor en redes, ya que, para algunos, la colombiana hablaba del puertorriqueño como si no lo hubiese superado.

Por otro lado, Carolina recibió críticas tras este video bailando con sus amigas, pues en los comentarios volvieron a involucrar a Salomón, refiriéndose a que “menos mal él ya no está ahí”.

Así mismo, en otros mensajes que han dejado en otras publicaciones ante el sorprendente show que hizo Karol G, los comentarios decían que “para eso lo había dejado”, haciendo referencia que se ve libre y se ve siendo ella misma.

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