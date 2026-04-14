Karola habló del tatuaje que tiene en común con Eidevin y sorprendió con confesión: "estamos destinados"

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arol Alcendra, quien el pasado domingo 12 de abril se despidió para siempre de La casa de los famosos Colombia, recientemente concedió una cercana entrevista en la que se refirió a Eidevin López, puntualmente sobre un tema que ambos tienen en común y que no pasó desapercibido mientras estuvieron en competencia.

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¿Cuál es el tatuaje que tienen en común Karola y Eidevin López?

En medio del programa ¿Qué Hay Pa' Dañar? del Canal RCN, Alejandra Villeta, una de sus panelistas, decidió preguntarle a la exparticipante si sabía que ella y Eidevin tenía el mismo tatuaje ubicado en el mismo brazo.

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Ante la pregunta, la joven se mostró sorprendida y, aunque en un principio no lo recordó, segundos después confirmó que, en efecto, ambos tienen tatuada una mariposa.

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"Ay sí lo tenemos en el mismo lado, es verdad, es esta mariposa que tengo por acá... yo tengo una mariposa aquí en este brazo, él tiene una mariposa aquí en esta zona, de otra manera, pero una mariposa igual de grande que la mía, ahí", señaló.

¿Qué dijo Karola sobre el tatuaje que tiene en común con Eidevin López?

Además de caer en cuenta del tatuaje que comparte, la exparticipante lanzó un comentario con el que dejó abierta la posibilidad de que estén juntos más adelante, pues fie a su estilo mencionó que, seguramente, están destinados a estar juntos toda la vida.

Karola se sinceró sobre Eidevin López tras salir de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Así mismo, la creadora de contenido barranquillera, aprovechó este espacio para preguntarle a los conductores del programa si debería o no darse una oportunidad con el López, dejando en evidencia cómo sus ojos brillan cuando se refiere a él.

Respecto a la expulsión de Eidevin, que se dio días antes de que ella fuera eliminada, aseguró que, en su momento, la producción se mantuvo pendiente de su salud mental, por lo que fueron insistentes en que, si necesitaba ayuda, era importante que lo hiciera saber.

Por ahora, la influenciadora costeña ha generado gran expectativa entre su comunidad, pues aún no se sabe si habrá romance o no con quien fue su compañero de juego.