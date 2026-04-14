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Maleja Restrepo se quebró tras revelar que se sometió a delicada operación: ¿qué le pasó?

Maleja Restrepo abrió su corazón para contarle a los internautas su testimonio sobre este difícil momento.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Maleja Restrepo en Duro contra el Mundo.
Maleja Restrepo habló de su operación para extraerse biopolímeros. Foto | Canal RCN.

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aleja Restrepo, una de las personalidades más reconocidas del mundo del entretenimiento en el país, recientemente acaparó la atención en redes sociales al compartir su desgarrador testimonio sobre delicado procedimiento estético.

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¿Qué le pasó a Maleja Restrepo y por qué se quebró en redes?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida actriz ha construido una comunidad de millones de seguidores, impactó al compartir una importante noticia con los internautas sobre una de las situaciones más difíciles que ha atravesado.

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"Yo creo que a mis 41 años que acabo de cumplir, es uno de los procesos más retadores que he tenido en mi vida, ha sido la extracción de biopolímeros, ha sido como esa capacidad de conocerme, ese proceso en el cual uno se da valor no por sus atributos físicos, si no por lo que uno es y para ese proceso ha sido fundamental Sebas", señaló.

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En el relato, que compartió por medio de sus historias, Maleja dio a conocer que todo empezó hace 18 años cuando un exnovio le insinuó que se "vería mucho más linda" si se aplicara ácido hialurónico en los labios, comentario que le creó una inseguridad y así mismo el deseo de cambiar su apariencia.

Maleja Restrepo en Duro contra el Mundo.
Maleja Restrepo reveló que se hizo extracción de biopolímeros. Foto | Canal RCN.

A raíz de esto, tiempo después en un lugar donde se hacía masajes, una mujer le dijo que tenía justamente ácido hialurónico, con la promesa de que sería un líquido que el mismo cuerpo absorbía, sin embargo, al aplicarlo en su boca se dio cuenta que no era así, pues esto nunca sucedió porque en realidad le iny3ctaron biopolímeros.

¿Maleja Restrepo se hizo extracción de biopolímeros?

Y aunque han pasado muchos años desde ese entonces, la también creadora de contenido se mostró feliz de poder contarle a quienes la siguen que, afortunadamente pudo terminar con este largo proceso de retirar de su rostro está sustancia.

"Hoy por fin puedo decir qué dicha, yo ya tuve mi ultima extracción, tuve dos extracciones, primero en Cali y luego esta tercera extracción que ya fue más grande de todas en donde se pudo sacar más material", comentó.

Maleja Restrepo en Duro contra el Mundo.
Maleja Restrepo compartió desgarrador testimonio sobre procedimiento estético. Foto | Canal RCN.

Según lo compartió, la intervención que tuvo una duración de hora y media, hoy no solo le permite estar mucho más tranquila, sino también reírse mucho más feliz, pues, aunque lo hacía antes, ahora se siente más segura.

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